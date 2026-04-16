COLD CASE – Le corps de Sophie Narme, tuée en 1991, exhumé. Dominique Pélicot suspecté

Le dossier Sophie Narme vient de connaître un rebondissement aussi rare que spectaculaire : 35 ans après le meurtre de cette jeune femme tuée à Paris en 1991, son corps a été exhumé dans un petit cimetière des Yvelines. Derrière cette décision, tenter de retrouver, malgré les années, une trace qui pourrait enfin permettre d’identifier formellement son agresseur. Dans cette affaire, un nom revient avec insistance : celui de Dominique Pélicot.

Les enquêteurs espèrent encore découvrir un élément génétique exploitable

L’exhumation vise à permettre de nouveaux prélèvements et, peut-être, à faire parler ce que le temps a presque effacé. Les enquêteurs espèrent encore découvrir un élément génétique exploitable, même si les chances d’obtenir une preuve décisive restent minces après plus de trois décennies.

Mais dans les affaires non résolues, le moindre espoir ne doit pas être négligé. Et pour les proches de Sophie Narme, cette opération représente peut-être la dernière possibilité de faire émerger une vérité judiciaire.

L’ombre de Dominique Pélicot sur ce vieux dossier

Depuis plusieurs années, les soupçons se concentrent autour de Dominique Pélicot. Déjà au cœur d’autres affaires criminelles d’une extrême gravité, il apparaît dans ce dossier comme une figure impossible à ignorer.

Les similitudes relevées entre cette affaire et d’autres agressions attribuées à Pélicot ont nourri les investigations. Profil des victimes, circonstances, mode opératoire supposé : autant d’éléments qui ont fini par relancer les regards vers lui. Lui conteste toute implication. Mais le doute, lui, demeure.

Une enquête minée par les erreurs du passé

Ce cold case traîne aussi les cicatrices d’une enquête ancienne, marquée par des failles qui pèsent aujourd’hui de tout leur poids. Au fil des années, certains éléments matériels auraient disparu, d’autres se seraient détériorés, compliquant considérablement le travail des magistrats et des experts.

L’exhumation doit permettre de rattraper le temps perdu, et de réparer partiellement ce que les négligences d’hier ont peut-être empêché d’établir.

Si les analyses apportent un élément nouveau, l’affaire pourrait connaître un tournant crucial. Si elles n’apportent rien, le doute continuera de hanter ce dossier hors norme. Dans les deux cas, l’exhumation de Sophie Narme marque déjà un moment fort : celui où la justice refuse d’abandonner, même après 35 ans.