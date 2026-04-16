Île-de-France : une légère hausse de la pollution de l’air en 2025

La qualité de l’air s’est légèrement dégradée en 2025 en Île-de-France, selon le bilan annuel d’Airparif. Près d’un quart des habitants a été exposé à des niveaux de pollution dépassant les seuils qui entreront en vigueur en 2030, une évolution attribuée en partie à des conditions météorologiques moins favorables à la dispersion des polluants.

Cette hausse reste toutefois considérée comme conjoncturelle, dans un contexte d’amélioration globale sur le long terme. Depuis vingt ans, les concentrations de dioxyde d’azote et de particules fines ont fortement diminué dans la région, même si cette progression tend à ralentir.

Une pollution toujours préoccupante pour la santé

Malgré ces avancées, la pollution de l’air demeure responsable d’environ 8 000 décès prématurés chaque année en Île-de-France. Certains axes très fréquentés, comme le périphérique parisien, restent particulièrement exposés, avec des dépassements persistants des seuils réglementaires.

Si les valeurs limites pour les particules fines ont été respectées en 2025, les niveaux restent supérieurs aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. Airparif souligne ainsi la nécessité de poursuivre les efforts pour réduire durablement l’exposition des populations.