Hausse du kérosène : Philippe Tabarot promet un été aérien sans chaos majeur

Le gouvernement veut rassurer les voyageurs avant l’été. Malgré la flambée des prix du kérosène liée aux tensions au Moyen-Orient, le ministre des Transports Philippe Tabarot a assuré qu’il n’y aurait « pas d’annulations massives » de vols dans les prochains mois. Selon lui, les compagnies aériennes maintiendront l’essentiel de leurs programmes estivaux afin de préserver une saison cruciale pour leur activité.

Le ministre a reconnu que certaines compagnies low cost avaient déjà réduit une partie limitée de leurs rotations. Volotea prévoit environ 1 % d’annulations et Transavia près de 2 % sur certaines périodes de mai et juin, mais Air France et les autres grands opérateurs français maintiennent leurs plans de vol. Philippe Tabarot souligne que juillet et août représentent jusqu’à 70 % du chiffre d’affaires annuel de certaines compagnies, qui n’ont donc « aucun intérêt » à supprimer massivement des vols.

Des tensions persistantes autour du prix du carburant

Le secteur aérien reste toutefois fortement fragilisé par l’explosion du coût du kérosène. Selon le gouvernement, le carburant représente désormais plus de 45 % des coûts d’exploitation de certaines compagnies, contre environ 25 % avant la crise énergétique actuelle. L’exécutif a réuni cette semaine compagnies aériennes, énergéticiens et gestionnaires d’aéroports afin d’éviter tout scénario de pénurie pendant l’été.

Philippe Tabarot s’est également montré critique envers certaines pratiques tarifaires, notamment celles de la compagnie espagnole Volotea, accusée d’avoir répercuté après achat la hausse du prix du carburant sur certains billets. Le ministre estime que « le prix est ferme » une fois le billet payé et indique que des discussions juridiques sont en cours avec la compagnie sur la légalité de cette pratique.