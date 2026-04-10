Discriminations à l’embauche : un impact économique et social persistant selon le philosophe Karim Bouhassoun

Les discriminations à l’embauche continuent de toucher une partie des candidats en France, en particulier ceux perçus comme issus de l’immigration, en dépit de qualifications équivalentes. Plusieurs études de testing montrent que ces profils doivent envoyer davantage de candidatures pour accéder à un entretien, une tendance régulièrement confirmée par le Défenseur des droits.

Au-delà de l’enjeu d’égalité, ces pratiques ont également des conséquences économiques. Des estimations avancent qu’elles pourraient représenter un manque à gagner significatif pour l’économie française, en raison du sous-emploi de certaines catégories de diplômés et d’une perte globale de productivité.

Des inégalités documentées depuis des années

En dépit de la mise en place de dispositifs visant à favoriser l’égalité des chances, les écarts persistent sur le marché du travail, notamment en matière d’accès aux postes à responsabilité. Plusieurs initiatives publiques et privées ont été lancées, sans toutefois faire disparaître ces écarts de manière durable.

Face à ce constat, certaines pistes sont évoquées pour améliorer les pratiques de recrutement, comme une plus grande transparence des processus ou une diversification des viviers de candidats. Les entreprises sont également appelées à jouer un rôle dans la diffusion de pratiques visant à élargir l’accès à l’emploi.