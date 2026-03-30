Dans les gares et le métro, les polices SNCF et RATP musclent leur arsenal

Depuis le 30 mars, un décret publié au Journal officiel élargit les prérogatives des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, dans la foulée de la loi du 28 avril 2025. Au total, près de 4 000 agents sont concernés. Le ministre des Transports Philippe Tabarot a salué lundi sur CNews et Europe 1 « des pouvoirs supplémentaires » pour ces polices ferroviaires, appelées à intervenir dans un climat où les violences dans les transports et la circulation d’armes blanches crispent voyageurs et pouvoirs publics.

Palpations, fouilles, saisies: la sécurité passe à l’action

Concrètement, le texte autorise les palpations de sécurité, les fouilles de bagages et la saisie d’armes ou d’objets jugés dangereux, selon un cadre précisément défini. Le périmètre d’action s’élargit aussi autour des lieux de transport: les agents pourront patrouiller aux abords immédiats des gares et des stations de métro, là où la tension monte souvent avant même de composter. Autre volet, plus politique qu’il n’y paraît: la possibilité d’interdire l’accès aux réseaux à des « individus indésirables », une formule qui veut rassurer mais qui demandera une application nette pour éviter l’arbitraire.

Le décret vise aussi les irritants du quotidien, ceux qui empoisonnent les quais à petits coups: la vente à la sauvette pourra donner lieu à des saisies de marchandises, y compris à proximité immédiate des emprises ferroviaires et des stations. Les agents de sécurité privée présents dans les transports gagnent eux aussi un levier simple, l’injonction de quitter les lieux et les véhicules pour les personnes troublant l’ordre public, avec des modalités de formation encadrées. Reste le test du réel, celui des heures de pointe et des soirs compliqués: plus de pouvoirs, c’est une promesse de présence, encore faut-il que l’autorité se voie, se comprenne et tienne dans la durée.