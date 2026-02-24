Bron : un lycéen de 15 ans poignardé, enquête pour tentative de meurtre

Un élève de seconde a été grièvement blessé hier lundi 23 février aux abords du lycée professionnel Émile-Béjuit, à Bron, dans la métropole de Lyon. L’adolescent, âgé de 15 ans, a été transporté à l’hôpital en urgence absolue.

Les faits se sont produits en début d’après-midi, peu avant 15 h 30, à proximité immédiate de l’établissement. Selon la préfecture du Rhône, les secours et les forces de l’ordre ont été immédiatement alertés par le chef d’établissement. À leur arrivée, le jeune était dans un état grave. Pris en charge sur place par les équipes médicales, il a été évacué vers un centre hospitalier de la région lyonnaise. Son pronostic vital n’a pas été officiellement communiqué dans l’immédiat, mais son état a été qualifié de critique par les secours.

Une altercation évoquée par des témoins

D’après des éléments recueillis par les enquêteurs, une altercation aurait éclaté entre deux jeunes peu avant l’agression. Un suspect aurait pris la fuite à pied après les faits.

Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour tentative de meurtre. Les investigations ont été confiées aux services de police afin d’identifier et d’interpeller l’auteur présumé des coups de couteau. Des auditions de témoins ont débuté dans la foulée. Les circonstances précises de l’agression, ainsi que le lien éventuel entre la victime et le suspect, restent à établir.

Un dispositif d’accompagnement au sein du lycée

Face à l’émotion suscitée par les faits, une cellule d’écoute et d’accompagnement psychologique doit être mise en place au sein du lycée professionnel dès le lendemain matin. L’objectif est d’apporter un soutien aux élèves et aux personnels de l’établissement.

Cet épisode intervient dans un contexte de vigilance accrue autour des violences aux abords des établissements scolaires. Les autorités locales ont indiqué suivre la situation de près, en lien avec la direction du lycée. L’enquête se poursuit pour déterminer les motivations exactes de l’agression et retrouver le suspect en fuite.