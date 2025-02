Si vous êtes constamment fatigué, ces problèmes de santé pourraient en être la cause, selon les experts

« Je suis épuisé. » Il y a de fortes chances que vous ayez déjà prononcé cette phrase aujourd’hui ou entendu quelqu’un d’autre l’insérer dans une conversation.

De nombreuses raisons peuvent expliquer pourquoi vous vous sentez plus fatigué que d’habitude. Vous pourriez souffrir de trouble affectif saisonnier, avoir du mal à gérer le stress quotidien ou tout simplement ne pas dormir suffisamment.

Mais il peut être difficile de déterminer si la somnolence ou la fatigue que vous ressentez est due à un simple épuisement quotidien ou à un problème de santé sous-jacent.

Si vous envisagez de consulter un professionnel, il est important de comprendre si vos symptômes correspondent davantage à de la somnolence ou à de la fatigue, selon le Dr Jennifer Mundt, psychologue clinicienne spécialisée dans le sommeil au Sleep Wake Center de l’Université de l’Utah et professeure associée au département de médecine familiale et préventive de l’université.

La somnolence désigne un manque de vigilance, ce qui signifie que vous pourriez vous endormir rapidement si vous aviez l’occasion de faire une sieste en journée, explique Mundt.

La fatigue, en revanche, est un manque d’énergie causé par un sommeil insuffisant ou d’autres facteurs de santé, rendant difficile l’accomplissement des tâches ou la gestion de la journée sans se sentir épuisé, ajoute-t-elle.

Les personnes souffrant de somnolence excessive peuvent avoir un trouble du sommeil, tandis que celles qui ressentent une fatigue persistante pourraient souffrir d’un trouble du sommeil ou d’un problème médical sous-jacent.

Consulter un professionnel de santé

Le meilleur indicateur qu’il est temps de consulter un médecin pour une fatigue persistante est un changement notable du niveau d’énergie. Cela est particulièrement vrai si cette fatigue impacte votre capacité à accomplir vos activités quotidiennes, à prendre soin de vous ou de votre famille, à travailler ou à faire de l’exercice pendant plus de deux semaines, selon le Dr Tina-Ann Thompson, médecin généraliste chez Emory Healthcare et professeure adjointe au département de médecine familiale et préventive de l’École de médecine de l’Université Emory à Atlanta.

Lorsque des patients signalent une fatigue chronique, les médecins posent généralement une série de questions pour mieux comprendre la cause sous-jacente et déterminer la meilleure approche, explique Thompson.

Les médecins voudront savoir quand la fatigue a commencé et si des événements majeurs de la vie, comme un nouvel emploi, la perte d’un proche ou d’autres sources de stress, pourraient l’avoir déclenchée.

Ils évalueront également votre alimentation et vos habitudes sportives pour s’assurer que vous consommez suffisamment de protéines, de fer et d’autres nutriments essentiels. Tout changement important dans votre routine d’exercice, en particulier une intensification ou une modification des horaires, pourrait aussi jouer un rôle.

Cependant, Thompson souligne que bouger un minimum chaque jour est essentiel pour éviter la fatigue.

Les médecins vous poseront aussi des questions sur d’éventuels changements d’humeur, vos habitudes de sommeil ou des préoccupations liées à votre santé mentale. Ils examineront également la liste des médicaments que vous prenez ou avez récemment pris, car certains traitements peuvent contribuer à la fatigue.

En identifiant les causes potentielles, les médecins peuvent établir un protocole de tests ciblé plutôt que de réaliser une large gamme d’examens. Mais selon Thompson, ils recherchent plusieurs causes principales.

L’une des causes courantes de la fatigue est l’anémie, une condition caractérisée par un faible nombre de globules rouges, pouvant résulter d’un saignement, d’un apport insuffisant en fer ou d’une incapacité du corps à bien absorber le fer. Une simple analyse de sang permet de déterminer si l’anémie est en cause.

Bien que les maladies cardiaques ne soient pas la cause la plus fréquente de la fatigue chronique, Thompson insiste sur l’importance du dépistage, d’autant plus qu’il s’agit de la première cause de mortalité chez les femmes aux États-Unis.

Les femmes en âge de procréer peuvent également ressentir de la fatigue en raison des fluctuations hormonales au cours de leur cycle mensuel. Toutefois, cette fatigue peut s’intensifier pendant la périménopause, et Thompson recommande de consulter un spécialiste pour aborder ces préoccupations hormonales à ce stade de la vie.

Une autre cause de fatigue prolongée est la présence d’un virus ou d’une infection persistante, qui pourrait puiser dans l’énergie du corps plus longtemps que prévu.

Si ces causes courantes, ainsi que d’autres préoccupations médicales de votre médecin, sont écartées, il pourrait envisager le syndrome de fatigue chronique ou des troubles sanguins rares.

Pour les symptômes de fatigue en général, Thompson souligne l’importance de prioriser le sommeil, même lorsque la vie semble trop chargée. Elle encourage également les personnes souffrant de fatigue chronique à chercher du soutien auprès de médecins, de proches ou d’un partenaire de responsabilité pour les aider dans cette période difficile ou stressante.