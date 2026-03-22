Nouvelle vidéo humiliante de Justin Timberlake au commissariat. En cellule, il s’étonne que des policiers arrêtent un « Blanc »

Après la première vidéo du contrôle routier de Justin Timberlake, une deuxième vidéo montre la star au poste de police, juste après son arrestation de juin 2024 à Sag Harbor, dans l’État de New York. On y découvre un moment plus tendu et plus humiliant : le chanteur apparaît menotté, comprend que c’est du sérieux, refuse le test chimique, s’agace du traitement qui lui est réservé et finit par être placé en cellule.

Ce que montre précisément la vidéo au poste

Les images dévoilent plusieurs moments marquants. Justin Timberlake apparaît d’abord menotté, pendant que les policiers lui rappellent les charges retenues contre lui et lui expliquent la suite de la procédure. L’ambiance est tendue : il n’est plus dans un échange improvisé sur le bord de la route, il est désormais pris en charge par l’appareil policier.

On le voit ensuite refuser le test chimique. À ce stade, la vidéo montre un Timberlake plus fermé, plus contrarié, visiblement conscient que la situation devient sérieuse.

Un peu plus tard, il demande quelle infraction routière lui est précisément reprochée. Il ne se contente pas de subir la procédure en silence : il cherche à comprendre, ou à faire préciser, ce qui justifie exactement son arrestation.

Autre moment marquant : Justin Timberlake lance aux policiers une phrase devenue très commentée, en substance : “Vous me traitez comme un criminel.” On y voit moins un affrontement qu’un mélange de frustration, d’abattement et d’indignation. Le chanteur semble vivre le passage au poste comme une humiliation disproportionnée.

Justin Timberlake ironise sur le fait qu’il soit blanc

Juste avant d’entrer en cellule, Justin Timberlake remplit un formulaire. Il ironise alors sur le fait que dan sa description, il soit inscrit « Blanc », comme pour dire aux policiers que d’habitude, ils n’arrêtent que des Noirs. Mais la star se reprend et s’excuse dans la foulée, sans doute par peur de provoquer la colère des policiers.

Enfin, la vidéo le montre à l’intérieur d’une cellule. C’est probablement l’image la plus marquante de l’ensemble. Elle donne à la séquence une portée bien différente des premières vidéos déjà connues. Voir une star mondiale menottée est une chose ; la voir enfermée dans une cellule, seule face aux conséquences immédiates de son arrestation, en est une autre. On comprend pourquoi Justin Timberlake voulait interdire la diffusion de cette vidéo dans les médias…