VIDÉO – Justin Timberlake ivre et menotté. La justice américaine dévoile les images que la star voulait censurer

De nouvelles images de l’interpellation de Justin Timberlake, survenue en juin 2024 dans les Hamptons, viennent d’être rendues publiques par la police de Sag Harbor, dans l’État de New York. Ces images proviennent de caméras corporelles utilisées par les policiers lors de l’arrestation.

Une bataille judiciaire pour bloquer la diffusion

Justin Timberlake avait entrepris des démarches judiciaires pour empêcher que ces vidéos ne soient rendues publiques. L’artiste estimait que leur diffusion porterait atteinte à sa vie privée et à son image, dans une affaire déjà fortement médiatisée.

Malgré cette opposition, les autorités locales ont finalement autorisé la publication de certaines séquences, considérant qu’elles relevaient de l’intérêt public et des règles de transparence applicables aux enregistrements policiers.

Des images pas très glorieuses pour le chanteur

Les vidéos diffusées montrent notamment Justin Timberlake lors des tests de sobriété effectués après son arrestation pour conduite en état d’ivresse présumée. On l’entend déclarer : « ces tests sont difficiles », une phrase captée par les caméras des forces de l’ordre au moment de l’intervention.

Par ailleurs, Justin Timberlake est menotté durant le contrôle.

Pour rappel, l’arrestation remonte à juin 2024, dans la localité de Sag Harbor, au cœur des Hamptons, une région prisée de l’État de New York. En septembre 2024, Justin Timberlake avait plaidé coupable à une infraction réduite liée à la conduite avec facultés affaiblies, évitant ainsi une condamnation plus lourde… L’artiste devra composer désormais avec la condamnation médiatique, ces vidéos égratignant son image, ce qu’il tenait à tout prix éviter…