Le dégoût ! Des photos du prince Andrew jouant avec un enfant et un ballon en forme de sein

De nouvelles photographies montrant le prince Andrew, en train de jouer avec un jeune enfant en 2011, refont surface dans les médias au moment où il est au centre d’une enquête en Grande‑Bretagne pour de possibles faits de faute dans l’exercice de ses fonctions publiques. Ces images, publiées par le site américain TMZ, représentent l’ex‑duc d’York interagissant avec un tout petit garçon, en rouler un ballon qui est décoré pour ressembler à un sein féminin. Sur ces images, Andrew Mountbatten‑Windsor est à genoux en face de l’enfant ou assis à ses côtés sur un canapé, en train de se renvoyer cet objet singulier.

Les clichés auraient été réalisés à son domicile de Windsor il y a plus de 15 ans, lors d’une interaction qui semblait à première vue anodine. Cependant, le caractère visuel de l’objet joué, un ballon peint avec des teintes chair et un téton proéminent, a jeté une lumière plus sombre sur ces photos. Et Andrew n’était apparemment pas seul avec l’enfant lors de cette scène.

Andrew arrêté

La publication de ces photos arrive alors que la police britannique a confirmé l’arrestation de Andrew Mountbatten‑Windsor hier, jour de son 66ᵉ anniversaire, dans le cadre d’une enquête portant sur d’éventuels échanges d’informations confidentielles avec le financier américain Jeffrey Epstein, alors qu’il exerçait la fonction de représentant commercial du Royaume‑Uni à l’étranger. Les forces de l’ordre procèdent à des perquisitions et à des saisies d’appareils électroniques dans plusieurs de ses résidences.