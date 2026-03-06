Une ancienne cuisinière ayant travaillé pour la star brésilienne du football Neymar a engagé une procédure devant la justice du travail au Brésil. Elle accuse le joueur et son entourage de lui avoir imposé des journées de travail excessives, des heures supplémentaires non rémunérées et des conditions ayant entraîné des blessures physiques.

La plainte concerne la période durant laquelle l’employée travaillait dans la résidence de l’attaquant brésilien située à Mangaratiba, dans l’État de Rio de Janeiro.

Des journées pouvant atteindre 16 heures de travail

D’après les éléments de la plainte, la cuisinière affirme que son contrat prévoyait initialement environ 10 heures de travail quotidiennes. Elle soutient toutefois que la réalité de son emploi était bien différente.

Elle explique avoir régulièrement travaillé entre quatorze et 16 heures par jour, notamment lors d’événements organisés dans la propriété du joueur. Lors de certaines réceptions, elle aurait dû préparer des repas pour un grand nombre d’invités.

La cuisinière affirme avoir dû préparer des repas pour « jusqu’à 150 personnes » lors de rassemblements et de fêtes organisés dans la résidence.

Des blessures physiques liées aux conditions de travail

La plaignante affirme également que les exigences physiques du poste auraient eu des conséquences sur sa santé. Elle évoque notamment le port régulier de charges lourdes, comme de grandes pièces de viande ou des sacs de courses pouvant atteindre une dizaine de kilogrammes.

Ces conditions auraient provoqué des douleurs persistantes au dos ainsi que des inflammations au niveau des hanches, nécessitant des examens médicaux et un suivi de santé.

Ces éléments sont au cœur de la procédure engagée devant la justice du travail, juridiction compétente au Brésil pour les litiges entre employés et employeurs.

Une indemnisation réclamée devant la justice

Dans sa plainte, l’ancienne employée réclame une indemnisation estimée à environ 262 000 reais, soit près de 45 000 euros. Cette somme couvrirait notamment le paiement des heures supplémentaires qu’elle estime ne pas avoir reçues, ainsi que des compensations pour les dommages subis et certains frais médicaux.

La procédure inclurait également des demandes liées aux droits sociaux et aux indemnités de rupture du contrat de travail.

À ce stade, l’entourage de Neymar n’a pas encore détaillé publiquement sa position sur ces accusations.

Un nouveau litige après une précédente affaire en France

Le joueur brésilien a déjà été confronté à un litige similaire concernant un emploi domestique. En 2023, une ancienne employée de maison avait saisi les prud’hommes en France, estimant avoir travaillé sans déclaration dans la résidence du joueur située à Bougival, dans les Yvelines.

Cette employée réclamait une indemnisation importante pour travail dissimulé et irrégularités dans la relation de travail.

L’affaire liée à l’ancienne cuisinière se trouve désormais dans les mains de la justice brésilienne. En attendant une décision judiciaire ou un éventuel accord entre les parties, les accusations restent pour l’instant au stade d’une procédure contentieuse.