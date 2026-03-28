Un décalage horaire aux effets bien réels sur l’organisme

Chaque année, le passage à l’heure d’été perturbe l’équilibre biologique en imposant un ajustement brutal de l’horloge interne. En avançant d’une heure, le corps est contraint de modifier ses cycles naturels, ce qui entraîne fréquemment une réduction du temps de sommeil, une fatigue accrue et une baisse de vigilance dans les jours qui suivent, en particulier chez les enfants, les personnes âgées ou les travailleurs aux horaires décalés.

Ce dérèglement s’explique par le fonctionnement du rythme circadien, véritable régulateur de l’organisme, fortement dépendant de l’exposition à la lumière. Lorsque ce cycle est perturbé, des troubles peuvent apparaître : difficultés d’endormissement, irritabilité, baisse de concentration, voire affaiblissement des défenses immunitaires en cas de manque de sommeil prolongé.

Une adaptation plus difficile que le passage à l’heure d’hiver

Contrairement au retour à l’heure d’hiver, généralement mieux toléré car il retarde le rythme biologique, le passage à l’heure d’été demande un effort d’adaptation plus important. Certaines personnes mettent plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à retrouver un rythme stable. Cette désynchronisation peut même avoir des effets indirects, comme une augmentation temporaire des accidents ou des troubles de l’humeur.

Pour limiter ces impacts, plusieurs ajustements simples peuvent être mis en place : avancer progressivement l’heure du coucher les jours précédents, réduire l’exposition aux écrans le soir, privilégier la lumière naturelle au réveil ou encore maintenir des horaires de sommeil réguliers. Autant de réflexes qui permettent d’accompagner en douceur ce changement et d’en atténuer les effets sur la santé.