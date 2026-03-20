Royaume-Uni : l’épidémie de méningite dans le Kent pas encore sous contrôle

Les autorités sanitaires britanniques estiment qu’il est encore trop tôt pour considérer l’épidémie de méningite dans le sud-est de l’Angleterre comme maîtrisée, malgré les efforts engagés pour contenir sa propagation.

Au total, 27 cas ont été recensés, dont plusieurs récents dans le Kent et au moins un à Londres. Sept nouvelles infections ont été signalées, alimentant les inquiétudes quant à la progression de la maladie.

Face à cette situation, une campagne de vaccination a été lancée, notamment sur le campus de l’université du Kent, où de nombreux étudiants se sont présentés pour recevoir une dose. Les autorités envisagent d’élargir ce dispositif si le nombre de cas continue d’augmenter.

Cependant, la forte demande en vaccins commence à mettre sous pression les stocks disponibles. Une chaîne de pharmacies a signalé des tensions d’approvisionnement, ce qui pourrait compliquer la réponse sanitaire à court terme.

La méningite, une infection potentiellement grave des membranes entourant le cerveau et la moelle épinière, peut évoluer rapidement et nécessite une prise en charge médicale urgente.

Les responsables de la santé publique appellent à la vigilance et encouragent les personnes présentant des symptômes à consulter rapidement. Ils soulignent également l’importance de la vaccination pour limiter la propagation de la maladie.

Dans ce contexte, les autorités restent prudentes et poursuivent leurs efforts pour contenir l’épidémie, tout en surveillant étroitement son évolution dans les prochains jours.