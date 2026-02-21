Pourquoi certaines personnes ressentent la chaleur même en hiver ?

Alors que les températures chutent, certaines personnes continuent de se plaindre d’avoir chaud, parfois même en plein hiver. Cette sensation peut surprendre, mais elle s’explique par plusieurs facteurs physiologiques et environnementaux.

Le corps humain régule en permanence sa température interne, maintenue autour de 37 °C. Chez certains individus, le métabolisme est plus actif, ce qui entraîne une production accrue de chaleur. L’activité physique, le stress, la consommation de caféine ou certains traitements médicaux peuvent également accentuer cette impression de chaleur.

Des causes hormonales et médicales possibles

Les variations hormonales figurent parmi les causes fréquentes. La ménopause, par exemple, s’accompagne souvent de bouffées de chaleur liées à des fluctuations d’œstrogènes. Des troubles de la thyroïde, notamment l’hyperthyroïdie, peuvent aussi accélérer le métabolisme et provoquer une intolérance à la chaleur.

L’environnement joue enfin un rôle non négligeable. Les logements surchauffés, les vêtements inadaptés ou une mauvaise aération peuvent amplifier la sensation de chaleur. En cas de symptômes persistants ou inhabituels, un avis médical permet d’écarter une cause sous-jacente.