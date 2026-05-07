Novo Nordisk dopé par sa pilule amaigrissante et relève ses prévisions face à Eli Lilly

Le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk a annoncé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portés par les ventes de sa nouvelle pilule contre l’obésité aux États-Unis. Cette performance permet au groupe de relever légèrement ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice, dans un marché en pleine expansion.

Les bénéfices du premier trimestre ont dépassé les estimations des analystes, confirmant la dynamique commerciale du traitement oral développé par l’entreprise. Cette pilule, récemment introduite sur le marché américain, semble déjà jouer un rôle clé dans la croissance du groupe.

Face à cette évolution, Novo Nordisk tente de réduire l’écart avec son principal concurrent, l’américain Eli Lilly, également très actif dans le secteur des traitements contre l’obésité. La compétition entre les deux géants pharmaceutiques s’intensifie sur un marché considéré comme l’un des plus prometteurs du secteur de la santé.

Malgré une pression sur les prix, les investisseurs estiment que le marché mondial de l’obésité continue de croître fortement, soutenu par une demande en hausse et par l’arrivée de nouvelles solutions thérapeutiques. Cette dynamique profite aux acteurs déjà bien positionnés.

Novo Nordisk a également annoncé son intention de lancer sa pilule en dehors des États-Unis dès cette année, une étape stratégique pour élargir sa base de clients et renforcer sa présence internationale.

À la suite de ces annonces, l’action du groupe a progressé de plus de 5 %, traduisant la confiance des marchés dans sa capacité à accélérer sa croissance et à consolider sa position face à la concurrence américaine.