Inde : la fin du brevet de Novo Nordisk ouvre la voie à des traitements amaigrissants moins chers

L’expiration du brevet du sémaglutide détenu par Novo Nordisk en Inde pourrait transformer le marché des traitements contre le diabète et l’obésité, en favorisant l’arrivée de versions génériques plus accessibles.

Ce principe actif, utilisé notamment dans des médicaments populaires pour la perte de poids et le traitement du diabète, va désormais pouvoir être produit par des laboratoires indiens, ouvrant la voie à une baisse significative des prix.

Cette évolution pourrait permettre à un plus grand nombre de patients d’accéder à ces traitements, dans un pays où la prévalence du diabète et de l’obésité est en forte hausse.

Les fabricants locaux se préparent déjà à lancer leurs propres versions du médicament, ce qui devrait intensifier la concurrence sur un marché en pleine expansion.

Cependant, cette démocratisation soulève également des inquiétudes. Certains experts redoutent des abus ou une utilisation non encadrée de ces traitements, notamment en raison d’un suivi médical parfois inégal selon les régions.

Les autorités sanitaires devront ainsi trouver un équilibre entre l’amélioration de l’accès aux soins et la nécessité de garantir une utilisation sûre et encadrée de ces médicaments.

Ce tournant illustre l’impact majeur de la fin des brevets pharmaceutiques sur les marchés émergents, où l’arrivée de génériques peut profondément modifier l’accès aux traitements et les dynamiques du secteur.