Fertilité : applis, coachs et « boosters », le business discret qui s’installe en France

Dans les conversations de couple, un nouveau réflexe s’impose : sortir le téléphone avant même de pousser la porte d’un cabinet. Applications de suivi de cycle, tests d’ovulation, objets connectés, programmes nutritionnels, gels vendus comme un petit coup de pouce… Le marché privé de la fertilité progresse nettement en France, porté par une armée de startups, de coachs et de marques de compléments alimentaires. Le terrain est fertile, au sens propre: les naissances reculent, les grossesses arrivent plus tard, l’attente s’allonge et avec elle une anxiété qui se glisse partout, jusque dans les notifications du matin.

Face aux délais de rendez-vous, à la complexité des parcours d’assistance médicale à la procréation et à l’errance diagnostique autour de l’endométriose ou du syndrome des ovaires polykystiques, ces acteurs vendent une promesse simple: du personnalisé, tout de suite. Les réseaux sociaux font le reste, avec un ciblage publicitaire chirurgical autour du désir de grossesse, comme si l’intime était devenu une catégorie marketing ordinaire. On voit alors s’installer une « numérisation du projet parental » où chaque phase, chaque symptôme, chaque doute peut se transformer en service, abonnement ou programme.

Quand l’attente se monétise, la prudence doit suivre

Quand l’attente se monétise, la prudence doit suivre Le problème, c’est la zone grise. Certains produits revendiquent des effets difficiles à établir, d’autres s’abritent derrière le bien-être, tout en affichant des tarifs élevés. Les compléments dits « boosters » de fertilité illustrent ce flou : preuves variables, promesses parfois habillées de science, résultats rarement garantis. Entre conseils de style de vie et prise en charge médicale, la frontière devient poreuse, et l’on comprend pourquoi: quand un couple cherche un repère, il peut être tenté d’acheter une réponse, même fragile, plutôt que d’attendre des mois.

Les autorités sanitaires rappellent pourtant un cadre clair : consulter si la grossesse ne survient pas après 12 mois d’essais, ou après 6 mois au-delà de 35 ans. La DGCCRF surveille les pratiques commerciales et les allégations, l’Anses alerte sur les risques liés à certaines substances, au surdosage ou aux interactions, et la CNIL met en garde contre la collecte de données de santé par les applis, ces informations ultra intimes pouvant alimenter des usages non souhaités. À mesure que ce marché s’installe, une ligne de partage se dessine : celle entre l’accompagnement qui rassure et le commerce qui profite de l’impatience, avec un enjeu grandissant autour de la protection des corps et des données.