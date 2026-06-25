Après un nouveau logo raté, l’OM rebaptise son stade en CEPAC Vélodrome

L’Olympique de Marseille a officialisé ce jeudi un nouveau contrat de naming pour son stade. Après 10 ans sous le nom d’Orange Vélodrome, l’enceinte marseillaise va changer d’appellation et devenir le CEPAC Vélodrome Le nouveau nom sera utilisé pendant au moins 7 ans. La CEPAC, pour Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse, remplace donc Orange comme partenaire-titre du stade.

Sept ans de CEPAC Vélodrome

Le choix n’est pas anodin sur le plan institutionnel. La CEPAC est déjà liée à l’OM depuis longtemps : la banque est partenaire du club depuis 40 ans. Le contrat arrive à un moment important pour le club, engagé dans une phase de redressement. Le dossier s’est accéléré au printemps, après la présentation du nouveau président de l’OM, Stéphane Richard. Le dirigeant a présenté cette annonce comme un signal de solidité envoyé autour du club. Selon lui, le stade et l’OM restent attractifs malgré le chantier en cours.

Un nom pas vraiment marquant

Si l’OM sécurise un partenaire historique, installe un naming sur plusieurs saisons et tourne la page Orange, sur la forme, c’est beaucoup moins fort. CEPAC Vélodrome est une appellation qui reste froide. Elle ressemble davantage à une signature bancaire accolée au nom du stade qu’à une identité capable de s’imposer naturellement chez les supporters. Le mot “Vélodrome” restera évidemment le cœur du nom. C’est lui que les Marseillais continueront de retenir, de dire et de chanter. Le reste risque surtout d’exister dans les communiqués, les panneaux et les obligations contractuelles.

Après le logo, un nouveau choix qui interroge

Cette annonce fait suite à la présentation d’un nouveau logo déjà très mal reçu par une partie du public. L’OM enchaîne donc deux décisions d’image discutables : d’abord une identité visuelle contestée, maintenant un nom de stade sans grand relief… Encore une pilule difficile à avaler pour les supporters marseillais…