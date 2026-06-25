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Après un nouveau logo raté, l’OM rebaptise son stade en CEPAC Vélodrome

25 juin 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
L’Olympique de Marseille a officialisé ce jeudi un nouveau contrat de naming pour son stade. Après dix ans sous le nom d’Orange Vélodrome, l’enceinte marseillaise va changer d’appellation et devenir le CEPAC Vélodrome
L’Olympique de Marseille a officialisé ce jeudi un nouveau contrat de naming pour son stade. Après dix ans sous le nom d’Orange Vélodrome, l’enceinte marseillaise va changer d’appellation et devenir le CEPAC Vélodrome

L’Olympique de Marseille a officialisé ce jeudi un nouveau contrat de naming pour son stade. Après 10 ans sous le nom d’Orange Vélodrome, l’enceinte marseillaise va changer d’appellation et devenir le CEPAC Vélodrome Le nouveau nom sera utilisé pendant au moins 7 ans. La CEPAC, pour Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse, remplace donc Orange comme partenaire-titre du stade.

Sept ans de CEPAC Vélodrome

Le choix n’est pas anodin sur le plan institutionnel. La CEPAC est déjà liée à l’OM depuis longtemps : la banque est partenaire du club depuis 40 ans. Le contrat arrive à un moment important pour le club, engagé dans une phase de redressement. Le dossier s’est accéléré au printemps, après la présentation du nouveau président de l’OM, Stéphane Richard. Le dirigeant a présenté cette annonce comme un signal de solidité envoyé autour du club. Selon lui, le stade et l’OM restent attractifs malgré le chantier en cours.

Un nom pas vraiment marquant

Si l’OM sécurise un partenaire historique, installe un naming sur plusieurs saisons et tourne la page Orange, sur la forme, c’est beaucoup moins fort. CEPAC Vélodrome est une appellation qui reste froide. Elle ressemble davantage à une signature bancaire accolée au nom du stade qu’à une identité capable de s’imposer naturellement chez les supporters. Le mot “Vélodrome” restera évidemment le cœur du nom. C’est lui que les Marseillais continueront de retenir, de dire et de chanter. Le reste risque surtout d’exister dans les communiqués, les panneaux et les obligations contractuelles.

Après le logo, un nouveau choix qui interroge

Cette annonce fait suite à la présentation d’un nouveau logo déjà très mal reçu par une partie du public. L’OM enchaîne donc deux décisions d’image discutables : d’abord une identité visuelle contestée, maintenant un nom de stade sans grand relief… Encore une pilule difficile à avaler pour les supporters marseillais…

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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