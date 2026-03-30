OM : le futur logo moqué pour sa laideur avant sa présentation officielle

L’Olympique de Marseille s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son identité visuelle. D’après les informations de La Provence, le club doit présenter officiellement son nouveau logo le 8 avril prochain, à l’occasion d’un dîner de gala lié au programme « Treizième hOMme », que le site officiel de l’OM décrit comme le volet sociétal et environnemental du club. Cette refonte mettrait fin à l’ère du blason utilisé depuis 2004.

Le projet avait été lancé dans une logique de modernisation lancée sous Pablo Longoria et Medhi Benatia, tout en conservant les marqueurs les plus identifiables du club. Le monogramme serait plus arrondi, dans un style qui rappelle les anciens logos marseillais, notamment la période 1935-1972, tandis que l’étoile au-dessus du sigle et la devise « Droit au but » resteraient présentes. L’étoile renvoie à la victoire de l’OM en Ligue des champions en 1993, unique sacre européen d’un club français à ce niveau.

Des premières images accueillies par une forte contestation sur X

Avant même sa révélation officielle, le visuel attribué au futur logo a déjà déclenché de nombreuses réactions sur X. On peut lire ainsi des réactions telles que « entre envie de pleurer et envie de vomir », « immonde » Ou « On dirait l’ancien qui a fondu au soleil. »

À Marseille, toucher au logo revient à toucher à un symbole identitaire

Si cette fuite suscite autant de commentaires, c’est aussi parce qu’à Marseille, le blason dépasse largement la simple question graphique. Le logo actuel, inchangé depuis 2004, fait partie des plus durables de l’histoire du club. Certains supporters réclamaient depuis plusieurs années un rafraîchissement d’un emblème associé, pour une partie d’entre eux, à une période sportive moins glorieuse. L’officialisation annoncée du 8 avril devra donc dire si les visuels déjà diffusés correspondent bien à la version définitive et si ce rebranding peut, à terme, être adopté par l’environnement marseillais.

Une présentation officielle très attendue

En l’état, aucune annonce directe du club n’a encore confirmé publiquement la version finale du futur blason. Mais tout converge vers un rendez-vous le 8 avril. Les critiques auront-elles été entendues d’ici là ? On le saura bien assez tôt…