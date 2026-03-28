Cancer du rein : des symptômes discrets qui retardent le diagnostic

Souvent découvert tardivement faute de symptômes marqués, le cancer du rein reste une pathologie silencieuse qui échappe encore largement au dépistage. Dans plus d’un cas sur deux, il est identifié par hasard lors d’examens réalisés pour d’autres raisons. Pourtant, certains signaux doivent alerter, notamment la présence de sang dans les urines, des douleurs persistantes dans le dos ou encore des infections urinaires à répétition, autant de signes trop souvent négligés.

Face à cette maladie, la prise en charge repose encore majoritairement sur la chirurgie, avec l’ablation partielle ou totale du rein selon la taille de la tumeur. Lorsque celle-ci est localisée et de petite taille, des techniques moins invasives émergent, comme la destruction par chaleur ou froid, ou encore la radiothérapie ciblée. Dans certains cas, une simple surveillance régulière peut suffire à retarder une intervention lourde.

Une révolution thérapeutique en marche

Les progrès récents en oncologie ont profondément modifié les stratégies, notamment grâce à l’essor de l’immunothérapie. Ces traitements, qui stimulent le système immunitaire, permettent désormais de réduire significativement les risques de rechute et ouvrent la voie à des approches moins agressives, voire à terme à une réduction du recours systématique à la chirurgie.

Chez l’enfant, les tumeurs rénales, comme le néphroblastome, bénéficient de protocoles spécifiques particulièrement efficaces, avec des taux de guérison dépassant 90 %. Associant chimiothérapie, chirurgie et parfois radiothérapie, ces prises en charge illustrent les avancées majeures de la médecine. Reste un enjeu central pour tous les patients : détecter plus tôt la maladie, alors qu’aucun outil de dépistage fiable n’existe encore aujourd’hui.