Attention à votre bouche : elle peut vous mener à un risque de cancer du pancréas

Elles vivent en permanence dans notre bouche, souvent sans que nous y prêtions attention. Pourtant, certaines bactéries pourraient être liées au développement futur de l’un des cancers les plus redoutés : celui du pancréas. Des travaux récents suggèrent qu’un déséquilibre du microbiome buccal serait associé à un risque accru de cette maladie, réputée pour son diagnostic tardif et son pronostic sévère.

Le cancer du pancréas reste l’un des plus meurtriers. L’organe, situé en profondeur derrière l’estomac, joue un rôle central dans la digestion et la régulation de la glycémie. Mais lorsqu’une tumeur s’y développe, elle évolue longtemps sans symptômes marqués. Le diagnostic intervient fréquemment à un stade avancé, ce qui explique un taux de survie à cinq ans avoisinant les 13 %. Dans ce contexte, identifier des marqueurs précoces de risque constitue une priorité pour la recherche.

Des épidémiologistes américains ont choisi d’explorer une piste inattendue : le microbiome buccal, c’est-à-dire l’ensemble des bactéries et micro-organismes présents dans la cavité orale. À partir d’échantillons de bains de bouche recueillis auprès de volontaires âgés de 50 à 70 ans, ils ont analysé les profils microbiens et les ont croisés avec l’apparition ultérieure de cancers du pancréas.

En comparant les données de plusieurs centaines de personnes ayant développé la maladie avec celles de témoins en bonne santé, les chercheurs ont mis en évidence une association entre certaines espèces microbiennes et un risque accru de diagnostic.

Des espèces bactériennes sous surveillance

Parmi les micro-organismes les plus fréquemment retrouvés chez les personnes ayant développé un cancer du pancréas figurent Porphyromonas gingivalis, Eubacterium nodatum et Parvimonas micra. Ces bactéries sont déjà connues pour leur implication dans les maladies parodontales. À cette liste s’ajoute Candida tropicalis, un champignon habituellement présent sur la peau et dans l’intestin.

La présence élevée de ces micro-organismes dans la bouche serait associée à une augmentation significative du risque. À l’inverse, d’autres bactéries sembleraient corrélées à un risque plus faible, suggérant que l’équilibre global du microbiome buccal joue un rôle déterminant. Il ne s’agirait donc pas seulement de la présence d’un agent spécifique, mais d’un déséquilibre plus large.

Les chercheurs avancent plusieurs hypothèses pour expliquer ce lien. Les microbes buccaux pourraient être transportés vers le pancréas via le système digestif, notamment par la salive. Une fois installés, ils pourraient favoriser une inflammation chronique ou altérer l’environnement cellulaire, créant un terrain propice à l’apparition de tumeurs.

Il reste toutefois essentiel de rappeler qu’une association statistique ne démontre pas une relation de cause à effet. Ces bactéries ne sont pas nécessairement responsables directement du cancer, mais pourraient constituer des marqueurs de risque.

Vers un outil de dépistage simple et non invasif ?

L’un des enjeux majeurs du cancer du pancréas réside dans la difficulté de le détecter précocement. Si l’analyse du microbiome buccal permettait d’identifier des profils à risque, un simple prélèvement salivaire pourrait devenir un outil de dépistage complémentaire. Un tel dispositif serait non invasif, relativement simple à mettre en œuvre et potentiellement accessible à grande échelle.

Les équipes de recherche envisagent d’élargir leurs travaux afin d’examiner également le rôle des virus et d’approfondir la compréhension des mécanismes biologiques impliqués.

Ces résultats rappellent que la santé bucco-dentaire dépasse largement la prévention des caries. Le brossage régulier, l’usage du fil dentaire et les consultations dentaires contribuent à limiter les maladies parodontales. À la lumière de ces recherches, ils pourraient aussi participer indirectement à la réduction de certains risques systémiques. La bouche, longtemps perçue comme un territoire isolé, apparaît de plus en plus comme un miroir de l’état de santé général. Et peut-être, demain, comme un indicateur précieux face à l’un des cancers les plus redoutables.