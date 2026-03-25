Afrique du Sud : Novo Nordisk baisse à nouveau le prix du Wegovy

Le laboratoire danois Novo Nordisk a annoncé une nouvelle réduction du prix de son traitement contre l’obésité Wegovy en Afrique du Sud, la deuxième en peu de temps.

Le prix de la dose minimale a été fortement revu à la baisse, passant d’environ 3 090 rands à 1 873 rands, soit une réduction significative destinée à améliorer l’accès au médicament.

Cette stratégie vise à renforcer la compétitivité du produit face à Mounjaro, développé par Eli Lilly, déjà présent sur le marché sud-africain.

Novo Nordisk prévoit également de lancer une version sous forme de pilule de Wegovy dans le pays, afin d’élargir son offre et toucher davantage de patients.

En parallèle, l’entreprise a engagé des poursuites judiciaires contre un préparateur local soupçonné de fabriquer des versions contrefaites du médicament, un phénomène en hausse avec la popularité des traitements amaigrissants.

Cette baisse des prix s’inscrit dans un contexte de forte demande mondiale pour les médicaments contre l’obésité, mais aussi de pression accrue sur les laboratoires pour rendre ces traitements plus accessibles.

Le marché sud-africain devient ainsi un terrain stratégique pour les géants pharmaceutiques, qui cherchent à s’imposer sur un segment en pleine expansion.