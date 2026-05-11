Hantavirus, faut-il paniquer ? Un Américain testé positif, un autre cas suspect après le rapatriement de 17 passagers aux États-Unis

Les autorités sanitaires américaines ont annoncé le rapatriement de 17 ressortissants évacués du MV Hondius, où un foyer d’hantavirus a été identifié. Parmi eux, un passager a été testé faiblement positif à la souche Andes du virus, tandis qu’un autre présente des symptômes légers. Par précaution, ces deux personnes ont voyagé dans des unités de confinement biologique pendant le vol vers les États-Unis. Cette prise en charge renforcée vise à limiter tout risque de transmission et à permettre une évaluation médicale immédiate à l’arrivée. Les autres passagers rapatriés font également l’objet d’un suivi sanitaire, compte tenu de leur exposition potentielle à bord du navire.

Deux cas suspects en Espagne finalement écartés

En Espagne, la ministre de la Santé Mónica García a confirmé que les deux femmes placées sous surveillance après un possible contact avec le virus n’étaient finalement pas contaminées. Les tests PCR réalisés sur une femme d’Alicante, suspectée d’infection, et sur une femme de Barcelone, considérée comme cas contact, se sont révélés négatifs. Ces deux personnes avaient été en contact avec une femme décédée à Johannesburg après avoir contracté l’hantavirus. Leur résultat négatif constitue un élément rassurant pour les autorités espagnoles, même si la surveillance reste maintenue autour des passagers et membres d’équipage exposés.

Un passager français présente des symptômes pendant le vol sanitaire

En France, cinq ressortissants évacués du MV Hondius ont été rapatriés dimanche par avion sanitaire. L’un d’eux a présenté des symptômes pendant le vol, selon le premier ministre Sébastien Lecornu, qui a annoncé la mise en place de mesures d’isolement dès l’arrivée de l’appareil à l’aéroport du Bourget, au nord de Paris. La ministre de la Santé Stéphanie Rist a indiqué qu’il fallait attendre les résultats des examens complémentaires pour savoir si ce passager était effectivement contaminé par l’hantavirus. Les cinq Français ont été considérés comme des personnes à haut risque en raison de leur exposition au foyer détecté sur le navire.

La souche Andes sous haute surveillance sanitaire

Le virus identifié est lié à la souche Andes, une forme d’hantavirus particulièrement surveillée car elle peut, dans certaines circonstances, se transmettre entre humains lors de contacts étroits. Cette caractéristique explique les mesures strictes prises par les autorités sanitaires, notamment l’isolement des passagers exposés, les tests PCR et le suivi médical prolongé. Les symptômes peuvent rester légers au début, ce qui impose une vigilance accrue dans les jours suivant l’exposition. Les autorités cherchent avant tout à détecter rapidement tout cas confirmé afin d’éviter une propagation parmi les passagers rapatriés, leurs proches ou le personnel médical chargé de leur prise en charge.

Plusieurs pays mobilisés après l’évacuation du MV Hondius

L’évacuation du MV Hondius concerne désormais plusieurs nationalités. Les États-Unis, la France et l’Espagne ont déjà pris des mesures pour rapatrier ou suivre leurs ressortissants, tandis que d’autres pays restent mobilisés pour organiser la prise en charge de leurs citoyens. La priorité des autorités sanitaires est désormais claire : identifier les passagers contaminés, isoler les personnes à risque et surveiller l’apparition de symptômes dans les jours à venir. Le cas américain confirmé, le passager français symptomatique et les deux suspicions espagnoles finalement écartées illustrent l’ampleur du dispositif déployé autour de ce foyer d’hantavirus.