Congélation d’ovocytes, la file d’attente s’allonge dans les hôpitaux

Depuis l’ouverture, en 2021, de l’autoconservation des ovocytes sans motif médical, les demandes affluent et les centres publics n’absorbent plus le choc. Sur le papier, le dispositif a de quoi séduire: prise en charge gratuite pour les femmes de 29 à 37 ans (hors stockage, facturé 40 euros par an) et promesse d’un peu d’air face aux aléas de la vie. Dans les faits, les structures adossées aux CHU reconnaissent des capacités qui n’ont pas suivi, entre manque de créneaux, contraintes de plateau technique et priorités déjà lourdes en assistance médicale à la procréation et en préservation de fertilité pour raisons médicales. Résultat, l’accès se transforme en parcours serré, presque sportif.

Quand l’horloge biologique se heurte aux plannings

À Paris, une femme de 31 ans raconte avoir contacté une quinzaine d’établissements avant de tomber sur des agendas pleins, parfois verrouillés, plus aucun créneau mis en ligne. Elle parle d’un « parcours du combattant ». Le rendez-vous qui finit par se libérer, c’est avril 2027, à force d’alertes sur les plateformes, comme on guette une place de concert. En Île-de-France, les délais montent jusqu’à deux ans selon plusieurs témoignages, et ce temps perdu n’est pas neutre: plus le prélèvement recule, plus les chances de succès diminuent avec l’âge, ce détail que tout le monde connaît et que personne n’aime regarder en face.

À Montpellier, une patiente a attendu dix-huit mois avant une première consultation, avec une organisation concentrée en une demi-journée pour limiter les allers-retours, signe qu’on bricole pour tenir. Les hôpitaux citent aussi des contraintes matérielles et de stockage, avec des cuves contenant plusieurs milliers d’ovocytes et une conservation possible jusqu’aux 45 ans des patientes. Les équipes demandent des moyens supplémentaires et une meilleure organisation territoriale, faute de quoi le droit nouvellement ouvert risque de rester théorique pour beaucoup, coincé entre l’ambition de société et la réalité d’un service public déjà sous tension.