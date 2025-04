SANTÉ – Pourquoi devriez-vous parler à vous-même à haute voix ?

Le dialogue intérieur occupe une grande partie de notre vie éveillée, et nous acceptons que notre voix intérieure soit un mode prédominant de pensée. Ce qui est surprenant, c’est l’expression de cette voix intérieure et de la rendre audible.

Il est intéressant de noter que le dialogue écrit avec soi-même est non seulement accepté, mais encouragé. Avec l’écriture de journaux intimes, nous nous adressons à une personne imaginaire. Il est donc logique de considérer le fait de parler à soi-même, un acte moins contraignant, comme un moyen sain et assuré d’exprimer notre voix intérieure, selon le Dr Robert N. Kraft, professeur de psychologie cognitive à l’Université d’Otterbein aux États-Unis.

Voici une exploration de quand et comment parler à haute voix à soi-même peut nous aider, selon le site « Psychology Today » :

Orientation pendant les activités complexes

Parler à haute voix avec nous-mêmes nous aide à rester concentrés lors de tâches comportant plusieurs étapes, telles que l’assemblage de meubles ou la couture – « Poussez l’aiguille à travers le trou, faites attention à votre doigt, passez le fil par une ouverture différente ». Le langage progresse étape par étape, de sorte que parler à haute voix avec soi-même aide à organiser des actions spécifiques et facilite également la transition entre elles.

Parler à haute voix avec soi-même fournit aussi des retours, des critiques constructives et des encouragements (« C’est dans la mauvaise direction… Tournez la clé dans l’autre sens… Bien joué »).

Prendre le temps de traiter des expériences stressantes

Parler à haute voix avec soi-même nous aide à comprendre et à gérer les événements inhabituels et surprenants dans le monde, ainsi que les développements perturbants que nous vivons presque tous, comme les difficultés relationnelles ou la maladie. Les personnes qui voyagent seules ou participent à des activités comme la randonnée trouvent que parler à haute voix avec elles-mêmes dans de nouveaux environnements rend ces environnements plus compréhensibles.

Apprendre de nouvelles matières

Penser à haute voix pendant l’étude de matières difficiles augmente l’interaction avec la matière et le plaisir d’apprendre. Par exemple, des recherches menées sur des étudiants apprenant à travailler comme secouristes ont montré que parler à haute voix améliore le développement des compétences de pensée clinique et augmente la satisfaction d’apprendre ces compétences.

Améliorer la performance

Parler à haute voix avec soi-même améliore nos performances dans les activités à venir. Par exemple, la performance des joueurs de basket devient plus rapide et meilleure après avoir expliqué leurs mouvements à haute voix.

De manière générale, parler positivement à soi-même améliore la motivation avant la performance, que ce soit chez les sportifs ou les artistes, y compris les danseurs, les musiciens et les acteurs.

Traiter les événements passés

Après des situations frustrantes, comme des interactions sociales gênantes ou des performances académiques décevantes, nous pouvons surmonter le regret et réduire l’autocritique plus efficacement en parlant à haute voix avec nous-mêmes.

Surveiller notre dialogue intérieur

Le dialogue négatif avec soi-même est nuisible, et il en va de même pour le dialogue extérieur avec soi-même. Ce qui est important, c’est que parler à haute voix rend le dialogue négatif avec soi-même plus clair, ce qui nous permet de l’entendre et de le corriger plus facilement. De cette manière, parler à haute voix avec soi-même renforce les bienfaits du dialogue intérieur positif en contrôlant le dialogue négatif.

Favoriser le détachement de soi

Parler à haute voix avec soi-même en utilisant le pronom « je », ou plutôt, notre prénom, favorise le détachement de soi, ce qui renforce notre capacité à organiser nos pensées, nos émotions et nos comportements. En utilisant le pronom « je » ou notre prénom, nous devenons plus aptes à observer le soi auquel nous parlons et à agir en fonction de nos observations.

Par exemple, si vous vous demandez pourquoi vous avez une réaction émotionnelle, vous pourriez dire : « Pourquoi est-ce que je me sens ainsi ? » ou (si votre prénom est Emily), vous pourriez dire : « Pourquoi te sens-tu ainsi, Emily ? » Cette deuxième phrase, en utilisant votre prénom, vous éloigne davantage de vous-même et vous aide à mieux comprendre votre état émotionnel.