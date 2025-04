SANTÉ – Dix bienfaits étonnants de la consommation de deux oranges par jour

L’orange se distingue par sa saveur acidulée délicieuse et son caractère juteux et rafraîchissant. Elle est riche en vitamine C, en fibres et en antioxydants, ce qui la rend bénéfique pour l’immunité, la digestion et bien plus encore, selon le Times of India.

Des études scientifiques ont montré que manger une orange par jour peut réduire le risque de dépression. Mais consommer deux oranges par jour peut offrir des bienfaits encore plus impressionnants :

Amélioration de l’humeur

Selon la Harvard Gazette, une étude menée par Raj Mehta, professeur à la Harvard Medical School et médecin au Massachusetts General Hospital, a révélé que consommer une orange par jour réduit le risque de dépression de 20 %.

Les agrumes stimuleraient la croissance de Faecalibacterium prausnitzii, une bactérie intestinale influençant la production de sérotonine et de dopamine, deux neurotransmetteurs liés au bien-être.

Renforcement du système immunitaire

Grâce à sa teneur élevée en vitamine C, l’orange aide à renforcer le système immunitaire, combattre les infections, le rhume et la grippe.

Amélioration de la santé de la peau

Les antioxydants et la vitamine C favorisent la production de collagène, réduisent les rides et donnent de l’éclat à la peau. Les propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires de l’orange aident à lutter contre l’acné en régulant la production de sébum.

Bonne pour le cœur

L’orange contient du potassium (181 mg pour 100 g), qui détend les vaisseaux sanguins et maintient une pression artérielle saine. La pectine, une fibre soluble, se lie au cholestérol dans l’intestin, réduisant ainsi le LDL (mauvais cholestérol) et les risques de maladies cardiovasculaires.

Amélioration de la digestion

Les fibres solubles présentes dans l’orange facilitent le transit intestinal. De plus, les fibres prébiotiques nourrissent les bonnes bactéries de l’intestin, améliorant la santé digestive et réduisant les ballonnements.

Hydratation

Composée à 85 % d’eau, l’orange aide à réhydrater le corps, surtout par temps chaud ou après un effort physique. Sa teneur en potassium, magnésium et sodium contribue à l’équilibre des fluides et à la prévention de la déshydratation.

Santé oculaire

Riche en vitamines A et C, l’orange soutient la santé des vaisseaux sanguins oculaires, réduisant ainsi le risque de cataracte et de dégénérescence maculaire.

Soutien de la fonction cérébrale

Grâce à l’acide folique et aux antioxydants qu’elle contient, l’orange favorise la mémoire, la clarté mentale et pourrait aider à prévenir les maladies neurodégénératives.

Réduction du stress et de l’anxiété

La vitamine C abaisse le taux de cortisol (l’hormone du stress), aidant à mieux gérer le stress, l’anxiété et la fatigue. Les vitamines B, notamment le folate et la B6, favorisent la production de sérotonine et de dopamine, renforçant ainsi le bien-être mental.

Détoxification naturelle

L’orange soutient la fonction hépatique et favorise l’élimination des toxines grâce à sa richesse en eau et en antioxydants.

Intégrer deux oranges à votre alimentation quotidienne est donc un geste simple pour booster votre bien-être global !