Quels sont les effets du vinaigre de cidre ?

Très prisé par les adeptes de santé naturelle et de bien-être, le vinaigre de cidre a récemment gagné en popularité grâce à une série Netflix portant son nom. Mais ses bienfaits sont-ils scientifiquement prouvés, ou faut-il les nuancer ?



Composition du vinaigre de cidre

Obtenu par fermentation des pommes, le vinaigre de cidre contient principalement de l’eau et de l’acide acétique, produit par l’action de bactéries sur les sucres. Ces micro-organismes génèrent également d’autres composés qui lui confèrent son goût distinctif.



Selon Evangeline Mantzioris, experte en nutrition à l’Université d’Australie du Sud, il est fréquemment utilisé dans la cuisine végétalienne pour enrichir les saveurs. Elle explique à la chaîne ABC que l’ajout de vinaigre de cidre dans des préparations comme le fromage végétalien cuit au four permet d’obtenir une touche aromatique unique.



Quels bienfaits potentiels pour la santé ?

Malgré son succès sur les réseaux sociaux, les preuves scientifiques soutenant ses vertus restent limitées. Catherine Kessock, chercheuse en nutrition, souligne que les études ne sont pas assez nombreuses pour confirmer des bénéfices majeurs, bien que certaines indiquent des effets modérément positifs.



Des recherches suggèrent que le vinaigre de cidre pourrait aider à stabiliser la glycémie, mais les résultats varient selon les quantités consommées et d’autres facteurs comme l’alimentation et le mode de vie. Quelques études évoquent également un possible impact sur la réduction du cholestérol et la perte de poids, mais les données restent contradictoires.



Certains de ses composants, notamment les probiotiques issus de la fermentation, pourraient favoriser la santé intestinale. De plus, il contient de faibles quantités de nutriments comme le fer et le magnésium. L’acide acétique qu’il renferme ralentirait aussi la digestion des glucides, un effet toutefois observé avec d’autres types de vinaigre ou du jus de citron.



Dans l’ensemble, une alimentation riche en aliments naturels et complets procure des bienfaits similaires, rendant le vinaigre de cidre utile en cuisine, mais pas indispensable pour la santé.



Précautions et effets indésirables

Son acidité élevée peut fragiliser l’émail dentaire. Il est donc recommandé de le consommer avec modération, de le diluer ou d’utiliser une paille si on le boit pur.



Il peut aussi interagir avec certains médicaments et causer des désagréments digestifs, comme des brûlures d’estomac ou des ballonnements. Pour limiter ces effets, il est préférable de l’intégrer aux repas plutôt que de le consommer seul.



Conclusion

Le vinaigre de cidre peut être un atout culinaire intéressant, mais il ne constitue pas une solution miracle pour la santé. Une alimentation équilibrée et diversifiée reste la clé du bien-être.