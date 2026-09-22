Dmitri Medvedev s’en prend au RN après son durcissement à l’égard de Moscou

Dmitri Medvedev réagit à la nouvelle ligne dure du Rassemblement national contre la Russie, qualifiant le parti de « russophobe » après des déclarations de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Cette prise de position, visant la condamnation de la Russie pour ses actions, ouvre une phase plus agressive de tensions entre Moscou et le RN.

Le changement de ton du Rassemblement national à l’égard de la Russie provoque désormais une réaction directe à Moscou. Dmitri Medvedev, ancien président russe et actuel vice-président du Conseil de sécurité, a accusé lundi le RN d’être devenu un parti « russophobe » après les déclarations de Marine Le Pen et Jordan Bardella condamnant plusieurs actions russes.

« Apparemment, le parti de Le Pen est maintenant un parti européen ordinaire : russophobie et soutien aux nazis à Kiev », a écrit Dmitri Medvedev sur X, reprenant la rhétorique utilisée par Moscou à propos du gouvernement ukrainien. Il répond notamment à la condamnation par Marine Le Pen de la prise de contrôle en Russie des actifs d’entreprises occidentales comme Auchan.

Le RN avait dénoncé les « intimidations » russes

Dans un communiqué publié samedi, Marine Le Pen et Jordan Bardella avaient affirmé que la Russie ne pouvait pas « dicter directement ou indirectement » la politique française par « l’intimidation, la menace, la déstabilisation ou la pression psychologique ». Ils avaient également condamné la saisie d’actifs d’entreprises européennes et affirmé qu’aucune opération russe ne ferait renoncer la France à défendre ses intérêts.

Le Kremlin avait déjà répondu plus prudemment par la voix de Dmitri Peskov, contestant toute menace ou tentative de chantage contre la France. La sortie beaucoup plus agressive de Dmitri Medvedev marque donc une nouvelle étape dans cette passe d’armes entre Moscou et un RN longtemps accusé par ses adversaires d’entretenir une proximité excessive avec la Russie.