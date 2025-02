Pourquoi tous les passagers du vol Delta ont-ils survécu à l’accident lors de l’atterrissage à Toronto ?

Après avoir visionné des images impressionnantes d’un avion de Delta Air Lines en flammes, se retournant sur la piste de l’aéroport de Toronto, il est naturel de se demander comment il a été possible que tous les passagers s’en sortent vivants.



Cependant, selon des experts en aviation, la survie des 76 passagers et 4 membres d’équipage n’a rien d’étonnant, bien que 21 personnes aient subi des blessures légères et qu’une seule ait nécessité une hospitalisation prolongée. Un rapport de l’Associated Press explique que cette issue favorable résulte des progrès réalisés dans la conception des avions et de l’exécution efficace du protocole d’évacuation par l’équipage.



Michael McCormick, professeur adjoint en gestion du trafic aérien à l’université Embry-Riddle Aeronautical en Floride, a exprimé son étonnement en découvrant les images de l’accident, se demandant comment un tel scénario avait pu se produire et surtout comment tous avaient survécu. Il a souligné que cet événement illustre les avancées en matière d’ingénierie aéronautique.



Les spécialistes expliquent que les avions modernes sont conçus pour maximiser les chances de survie en cas d’accident. Par exemple, les réservoirs de carburant situés dans les ailes sont conçus pour se détacher et ainsi éviter une explosion majeure. De plus, la dérive de l’avion est fabriquée de manière à se briser aisément, permettant ainsi à l’appareil de rester relativement stable même lorsqu’il est retourné, facilitant ainsi l’évacuation.



McCormick a rappelé que l’aviation demeure le mode de transport le plus sûr grâce aux innovations continues en matière de sécurité.



Jeff Guzzetti, expert en sécurité aérienne et ancien enquêteur pour la FAA et le NTSB, a également souligné l’importance des sièges et des ceintures de sécurité. Il a précisé que les sièges des avions commerciaux sont conçus pour supporter des impacts très violents, et que les ceintures maintiennent les passagers en place, même lorsque l’appareil se retrouve à l’envers, comme ce fut le cas sur la piste de Toronto.



L’équipage a joué un rôle clé en mettant en œuvre les procédures d’évacuation de manière efficace et rapide. Leur professionnalisme a été salué par Deborah Flint, PDG de l’Autorité des aéroports du Grand Toronto, qui les a qualifiés de « héros », ainsi que par Ed Bastian, PDG de Delta, qui a souligné que cet incident témoigne du haut niveau de sécurité intégré aux avions modernes.



Que s’est-il passé à bord ?



Le vol 4819, opéré par Endeavor Air pour le compte de Delta, a raté son atterrissage à Toronto lundi vers 14 h 30, arrivant de Minneapolis. Les vidéos montrent l’appareil frappant violemment la piste, prenant feu, glissant, puis se retournant.



Parmi les passagers, Peter Carlson, un ambulancier en route pour une conférence, a décrit une expérience brutale et inconfortable, marquée par un impact violent et un basculement soudain. Son objectif immédiat était de quitter l’avion au plus vite.



Carlson a d’ailleurs été honoré lors de la conférence pour avoir aidé d’autres passagers à s’échapper. Il a déclaré qu’il souffrait de quelques contusions et coupures, mais que l’essentiel était que tout le monde ait survécu, ce qu’il considère comme miraculeux.



Quant aux causes de l’accident, les enquêteurs n’ont pas encore tiré de conclusions. Les analyses se poursuivent sur l’épave et les enregistrements de vol, tandis que les hypothèses de conditions météorologiques défavorables, d’une erreur humaine ou d’une panne mécanique sont envisagées.