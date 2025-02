Pour une jeunesse durable… 10 habitudes positives que nous pouvons apprendre des « séniors exceptionnels »

Maintenir sa santé et sa clarté mentale est un objectif commun pour beaucoup à mesure que l’on vieillit. Toutefois, un groupe particulier, les « séniors exceptionnels », semble préserver ces qualités même en avançant en âge, jusqu’à leurs dernières années.

En 2008, la professeure Emily Rogalski de l’Université Northwestern de l’Illinois a introduit le terme « séniors exceptionnels » pour décrire des individus de plus de 80 ans ayant une mémoire aussi performante, voire supérieure, à celle des personnes dans la cinquantaine ou la soixantaine, comme l’a rapporté The Telegraph.

Bien que la recette secrète pour préserver la jeunesse du cerveau reste à découvrir, des chercheurs ont observé des différences dans les modes de vie de ces séniors, et celui-ci semble être un facteur clé.

La professeure Jogdeep Desi, gériatre et présidente de la « British Geriatrics Society », souligne : « Il est difficile de dissocier la cognition de la santé physique. Il existe un lien entre les deux. »

Les experts en vieillissement estiment que certaines habitudes, que nous devrions adopter des « séniors exceptionnels », incluent :

Ils surmontent les épreuves : D’après Rogalski, la vie des séniors qu’elle a étudiés n’a pas toujours été facile, mais ils ont su faire face et persévérer.

Ils gèrent les difficultés sans se laisser emporter par la colère : Le Dr. Dawn Harper, médecin généraliste et auteure de Vivez bien jusqu’à 101 ans, observe que les personnes en colère ont tendance à voir leur santé se détériorer. Elle conseille de prendre un carnet pour noter les petites choses qui nous font sourire chaque jour, même les plus simples.

Ils ne laissent pas les stéréotypes liés à l’âge les freiner : La professeure Becca Levy, de l’Université de Yale, a étudié l’impact des croyances sur l’âge, constatant que ceux qui ont une attitude positive sur le vieillissement sont en meilleure santé.

Ils sont sociables : Rogalski remarque que les séniors exceptionnels interagissent davantage que leurs pairs. L’isolement social augmente le risque de démence, mais le contact social améliore l’humeur et stimule le cerveau.

Ils font du bénévolat : Le bénévolat renforce la socialisation et permet de se connecter avec d’autres générations. Cela favorise une meilleure cognition et des bienfaits sociaux.

Ils résistent aux maladies : En adoptant un mode de vie sain, ils augmentent leurs chances de récupération après une maladie. La professeure Desi ajoute que les patients qui bougent régulièrement récupèrent mieux.

Ils sont créatifs : L’idée que la créativité est réservée aux jeunes est fausse. Levy cite des exemples de grands artistes comme Matisse et Michel-Ange, qui ont été créatifs à un âge avancé.

Ils apprennent de nouvelles compétences : Les séniors exceptionnels restent curieux et ouverts à l’apprentissage. Cela maintient leur cerveau flexible et réactif.

Ils restent actifs : Ces séniors continuent de faire de l’exercice, essentiel pour la santé physique et mentale. Cependant, près de la moitié des personnes de plus de 75 ans ne pratiquent pas suffisamment d’activité physique.

Ils mangent équilibré : Leur alimentation est riche en fruits, légumes, céréales complètes et poissons, et pauvre en viandes rouges et sucreries. Ce régime aide à ralentir le déclin cognitif et réduit le risque de démence.

En résumé, ces séniors exemplaires mènent une vie de modération, où bien-être physique, socialisation et apprentissage continu sont essentiels à leur longévité et à leur santé.