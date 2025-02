Pour éviter tout conflit d’intérêts, Trump exclut Musk des décisions spatiales

Le président américain Donald Trump a affirmé qu’Elon Musk ne serait pas autorisé à participer aux décisions gouvernementales liées à l’espace. Cette annonce fait suite à des interrogations sur un potentiel conflit d’intérêts, alors que Musk s’efforce de réduire les dépenses publiques.



« Nous ne laisserons pas Elon intervenir dans quoi que ce soit en rapport avec l’espace », a déclaré Trump aux journalistes. La Maison-Blanche avait déjà précisé que Musk se tiendrait à l’écart de toute situation où ses entreprises pourraient entrer en conflit avec ses fonctions dans l’administration.



Lundi, la Maison-Blanche a rappelé que Musk occupait un poste de conseiller principal du président et non d’employé du ministère de l’efficacité gouvernementale. Elle a aussi insisté sur le fait qu’il ne disposait d’aucun pouvoir décisionnel. Depuis le début du second mandat de Trump, ce ministère mène un audit des agences fédérales, et Musk a été chargé de réduire le gaspillage des dépenses, entraînant des licenciements massifs dans le cadre d’une réforme sans précédent.



Mardi, Trump a déclaré : « Pour moi, Elon est un patriote. Appelez-le employé, conseiller, comme vous voulez, mais c’est un patriote. »