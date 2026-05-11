Pour 2027, Marine Tondelier mise sur les questions de lien social

Candidate à l’élection présidentielle, Marine Tondelier veut faire de la lutte contre la solitude un thème central de sa campagne pour 2027. La secrétaire nationale des Écologistes a présenté ce lundi plusieurs propositions destinées à combattre l’isolement social, qu’elle décrit comme « une épidémie silencieuse » touchant aussi bien les personnes âgées que les jeunes ou les familles monoparentales.

Parmi les mesures avancées figurent le développement de lieux de rencontre de proximité, le soutien aux associations locales, la création d’espaces collectifs dans les quartiers ou encore le renforcement des services publics de lien social. La conseillère régionale des Hauts-de-France souhaite également encourager des politiques urbaines favorisant davantage les interactions humaines et limiter certaines formes d’isolement liées au numérique et à la précarité.

La candidate écologiste tente d’imposer un nouveau thème dans le débat public

Depuis plusieurs mois, Marine Tondelier multiplie les prises de parole sur cette question qu’elle considère comme un enjeu de santé publique et de cohésion sociale. La dirigeante écologiste avait déjà consacré un épisode de son podcast à « l’épidémie de solitude » avec le chercheur Kévin André, spécialiste du sujet.

En faisant de ce thème un axe fort de sa campagne, elle cherche aussi à élargir son discours au-delà des seules questions écologiques traditionnelles. Candidate déclarée pour la présidentielle de 2027, elle tente progressivement d’installer une image plus sociale et plus centrée sur le quotidien des Français, dans un contexte où les questions de santé mentale et d’isolement prennent une place croissante dans le débat public.