Olivier Faure ferme la porte a un accord PS-LFI pour 2027

Hier sur BFMTV, Olivier Faure a voulu couper court aux spéculations: « pas d’accord national » entre le Parti socialiste et La France insoumise pour la présidentielle de 2027 et les législatives qui suivraient. Une phrase nette, presque un rideau de fer, au moment ou le premier secrétaire se retrouve chahuté en interne, accusé de laisser s’installer des rapprochements de terrain avec les insoumis.

Mardi, au bureau national, plusieurs cadres ont vidé leur sac. Ils pointent des fusions entre les deux tours des municipales dans des villes comme Nantes, Brest, Clermont-Ferrand, Toulouse ou Limoges, vendues comme des coups tactiques mais qui, dans la plupart des cas, n’ont pas fait basculer l’élection. Dans les couloirs, le reproche est simple: a force de petits arrangements locaux, le PS donnerait l’impression de marcher derrière LFI, sans boussole claire.

Les accords municipaux, la mèche qui a mis le feu au PS

Olivier Faure, lui, refuse d’endosser le costume du chef d’orchestre de ces alliances. Il avance un chiffre, « 0,6 % » de candidats socialistes concernés par des accords avec LFI entre les deux tours, et appelle a « relativiser » l’ampleur du phénomène. Message implicite au lecteur: on fait beaucoup de bruit pour peu de chose. Il renvoie surtout la responsabilité aux barons locaux, ces élus qui bricolent avec le réel quand Paris parle stratégie.

Reste le fond politique, plus inflammable. Faure trace une ligne entre les électeurs insoumis et Jean-Luc Mélenchon: « Je ne suis pas irréconciliable avec l’ensemble des électeurs qui votent insoumis. Je suis irréconciliable avec leur chef », dit-il, visant un dirigeant qu’il accuse d’avoir tenu des propos antisémites et qu’il a déjà qualifié de « boulet de la gauche ». La porte est donc fermée au sommet, mais les serrures, elles, résistent mal quand reviennent les échéances locales… et quand la gauche cherche encore son candidat naturel pour 2027.