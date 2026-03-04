À quelques semaines des élections municipales, les tensions entre La France insoumise et le Parti socialiste se sont brusquement aggravées. La direction du PS a accusé Jean-Luc Mélenchon d’avoir tenu des propos relevant de « caricatures complotistes » et d’avoir utilisé des références jugées antisémites, après des commentaires du leader insoumis sur certains noms de personnalités juives. Ces critiques, formulées publiquement mardi soir, ont suscité une réaction immédiate de l’ancien candidat à la présidentielle, qui rejette catégoriquement toute accusation d’antisémitisme.

L’échange s’est rapidement transformé en affrontement verbal. Le secrétaire général du Parti socialiste, Pierre Jouvet, a dénoncé l’attitude de l’ancien chef de file de LFI, estimant qu’elle contribuait à marginaliser l’ensemble de la gauche. Les Insoumis ont répliqué en accusant la direction socialiste d’alimenter les attaques venues de la droite et de l’extrême droite, dans un climat déjà tendu.

Alliances fragilisées à l’approche du scrutin

Cette confrontation intervient alors que les municipales, prévues les 15 et 22 mars, doivent servir de test politique à un an de la prochaine élection présidentielle. Dans de nombreuses villes, socialistes et écologistes envisagent des listes communes dès le premier tour, tandis que LFI présente souvent ses propres candidats. Des rapprochements restent néanmoins envisagés dans certaines communes au second tour.

Mais la virulence des échanges complique ces perspectives. Les socialistes se disent prêts à discuter d’alliances locales mais refusent toute entente nationale, tandis que les Insoumis affirment vouloir rassembler la gauche s’ils arrivent en tête. Dans ce contexte, plusieurs responsables politiques, y compris au Rassemblement national, ont commenté ces divisions, estimant qu’elles pourraient peser sur l’issue du scrutin dans plusieurs grandes villes.