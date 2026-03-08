À une semaine du premier tour des élections municipales, le Parti socialiste intensifie ses critiques contre La France insoumise et son leader Jean-Luc Mélenchon. L’objectif est clair : empêcher autant que possible les listes insoumises d’atteindre le second tour et éviter d’avoir à négocier des alliances locales qui pourraient fragiliser les candidats socialistes.

Dans un entretien accordé au Parisien, le premier secrétaire du PS Olivier Faure a dénoncé la ligne politique de Jean-Luc Mélenchon, estimant qu’elle « dessert la cause » de la gauche. Il affirme également que certaines déclarations récentes ont semé le trouble jusque dans les rangs de LFI. Le dirigeant socialiste a cependant pris soin de distinguer les électeurs de LFI de leur leader, appelant ces derniers à soutenir les listes socialistes.

Empêcher LFI de se maintenir au second tour

La stratégie du PS consiste notamment à faire passer les listes insoumises sous la barre des 10 %, seuil nécessaire pour se maintenir au second tour. En appelant à un « vote utile » dès le premier tour, certains responsables socialistes espèrent ainsi éviter de devoir composer avec LFI dans les villes où la gauche peut l’emporter.

Cette position reste toutefois délicate. Les socialistes doivent attirer les électeurs de gauche les plus radicaux tout en évitant de perdre ceux du centre gauche, qui pourraient se détourner d’une liste associée aux Insoumis. Le député PS Jérôme Guedj a ainsi plaidé pour que les électeurs de gauche soutiennent dès le premier tour les candidats socialistes non affiliés à LFI.

Des équilibres locaux fragiles

Dans plusieurs grandes villes, les rapports de force rendent la situation particulièrement sensible. À Paris, le socialiste Emmanuel Grégoire serait en mesure de battre la candidate LR Rachida Dati dans la plupart des scénarios, sauf en cas de triangulaire avec la candidate insoumise Sophia Chikirou.

À Marseille, le maire sortant Benoît Payan, soutenu par le PS, est donné au coude-à-coude avec le Rassemblement national. Sa situation pourrait devenir critique si le candidat insoumis Sébastien Delogu, crédité d’environ 14 %, se maintient au second tour.

Le débat sur les alliances

Jean-Luc Mélenchon a défendu de son côté l’idée d’une « fusion technique » entre listes de gauche au second tour afin de former un « front antifasciste ». Cette fusion ne signifierait pas nécessairement une gestion commune des municipalités en cas de victoire, selon LFI.

Mais cette option est rejetée par plusieurs figures socialistes. L’ancien président François Hollande a ainsi mis en garde contre toute « compromission » avec les Insoumis, estimant qu’une telle alliance pourrait faire fuir une partie de l’électorat de gauche et peser durablement sur les équilibres politiques, notamment en vue de la présidentielle de 2027.

Au-delà de Paris ou Marseille, la situation reste incertaine dans plusieurs villes clés comme Nantes, Amiens, Limoges ou Toulouse, où les rapports de force pourraient dépendre du maintien ou non des listes de La France insoumise au second tour. Olivier Faure doit d’ailleurs s’y rendre durant la dernière semaine de campagne pour soutenir les candidats socialistes.