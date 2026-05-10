La candidature de Jean-Luc Mélenchon apparaît comme un frein pour une large majorité de Français

Selon un récent sondage consacré à la présidentielle de 2027, 70 % des Français considèrent que Jean-Luc Mélenchon constitue un handicap pour la gauche dans la perspective du prochain scrutin présidentiel. Cette perception dépasse désormais largement les seuls électeurs de droite ou du centre et touche aussi une partie importante des sympathisants de gauche.

Le dirigeant de La France insoumise, qui a confirmé sa volonté de briguer une nouvelle fois l’Élysée, continue pourtant de défendre sa légitimité en rappelant ses résultats des précédentes présidentielles. Mais plusieurs enquêtes d’opinion montrent désormais qu’une partie de l’électorat progressiste juge sa personnalité trop clivante pour espérer rassembler au second tour face au Rassemblement national ou à un candidat du centre.

La gauche divisée autour de la stratégie pour 2027

Cette défiance nourrit les tensions internes au sein de la gauche, où plusieurs responsables plaident pour une candidature alternative capable d’élargir la coalition électorale. Raphaël Glucksmann apparaît notamment dans plusieurs sondages comme une figure susceptible de concurrencer Jean-Luc Mélenchon dans l’espace politique de gauche.

Le leader insoumis conserve une base militante solide et reste l’une des principales figures de l’opposition. Mais dans un paysage politique très fragmenté, plusieurs analystes estiment que le rejet important qu’il suscite pourrait compliquer toute stratégie d’union de la gauche en vue de 2027.