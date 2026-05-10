Politique

À Avignon, le maire Olivier Galzi refuse de serrer la main de Raphaël Arnault et assume un geste « républicain »

10 mai 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
À Avignon, le maire Olivier Galzi refuse de serrer la main de Raphaël Arnault et assume un geste « républicain »
Screenshot

Le nouveau maire d’Avignon, Olivier Galzi, a créé la polémique lors des commémorations du 8-Mai en refusant de serrer la main du député LFI Raphaël Arnault. L’ancien journaliste a pleinement assumé ce geste symbolique, expliquant que cette journée représente « la victoire du retour du politique sur la violence » et dénonçant ce qu’il considère comme l’héritage militant de l’ancien leader de la Jeune Garde, mouvement d’extrême gauche dissous après plusieurs violences.

Pour le maire divers droite, les cérémonies républicaines « doivent avoir un sens ». « Le 8-Mai, c’est la victoire du droit sur la loi du plus fort », a-t-il affirmé dans les colonnes du Dauphiné Libéré, estimant que Raphaël Arnault incarne aujourd’hui une forme de radicalité incompatible avec cet esprit de concorde nationale. Une position saluée par plusieurs élus locaux et figures de droite, qui voient dans ce refus un rappel des dérives violentes de certains groupes d’ultragauche.

Après l’incident, Raphaël Arnault aurait dénoncé une attitude « choquante » du maire d’Avignon. Mais Olivier Galzi a revendiqué son choix, estimant qu’il était justement cohérent avec la symbolique du 8-Mai.

Partager
Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.