À Avignon, le maire Olivier Galzi refuse de serrer la main de Raphaël Arnault et assume un geste « républicain »

Le nouveau maire d’Avignon, Olivier Galzi, a créé la polémique lors des commémorations du 8-Mai en refusant de serrer la main du député LFI Raphaël Arnault. L’ancien journaliste a pleinement assumé ce geste symbolique, expliquant que cette journée représente « la victoire du retour du politique sur la violence » et dénonçant ce qu’il considère comme l’héritage militant de l’ancien leader de la Jeune Garde, mouvement d’extrême gauche dissous après plusieurs violences.

Pour le maire divers droite, les cérémonies républicaines « doivent avoir un sens ». « Le 8-Mai, c’est la victoire du droit sur la loi du plus fort », a-t-il affirmé dans les colonnes du Dauphiné Libéré, estimant que Raphaël Arnault incarne aujourd’hui une forme de radicalité incompatible avec cet esprit de concorde nationale. Une position saluée par plusieurs élus locaux et figures de droite, qui voient dans ce refus un rappel des dérives violentes de certains groupes d’ultragauche.

Après l’incident, Raphaël Arnault aurait dénoncé une attitude « choquante » du maire d’Avignon. Mais Olivier Galzi a revendiqué son choix, estimant qu’il était justement cohérent avec la symbolique du 8-Mai.