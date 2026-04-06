ÉCONOMIE Politique économique

Indonésie : Jakarta autorise une hausse des prix des vols intérieurs jusqu’à 13 %

6 avril 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Indonésie : Jakarta autorise une hausse des prix des vols intérieurs jusqu’à 13 %
Indonésie : Jakarta autorise une hausse des prix des vols intérieurs jusqu’à 13 %

Les autorités indonésiennes ont décidé d’autoriser une augmentation des tarifs des vols domestiques pouvant atteindre 13 %, afin de faire face à la hausse des coûts dans le secteur aérien. Cette mesure intervient dans un contexte de tensions internationales qui pèsent sur les compagnies.

Cette décision vise principalement à compenser l’envolée du prix du carburant, directement liée aux conflits au Moyen-Orient. Le kérosène représente une part essentielle des dépenses des transporteurs, ce qui fragilise leur équilibre économique lorsque les cours s’emballent.

Un secteur sous pression

Le gouvernement cherche ainsi à préserver la viabilité des compagnies aériennes tout en encadrant la hausse des prix pour les passagers. L’augmentation autorisée reste plafonnée, afin d’éviter une flambée incontrôlée des tarifs sur les liaisons intérieures, essentielles dans cet archipel de plus de 17 000 îles.

Comme ailleurs dans le monde, le transport aérien en Indonésie doit s’adapter à un environnement instable, marqué par des coûts en hausse et des contraintes opérationnelles accrues, qui pourraient continuer à peser sur les prix et l’offre dans les prochains mois.

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