Yvelines : dix ans de prison pour le meurtre d’un adolescent lors d’une rixe

Un jeune homme de 19 ans a été condamné à dix ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Djibril, 14 ans, tué en 2022 à Coignières, dans les Yvelines. Le verdict a été rendu par la cour d’assises des mineurs à l’issue de plusieurs jours d’audience à huis clos.

Les faits remontent à la nuit du 26 au 27 novembre 2022, en marge d’un gala de MMA organisé dans un gymnase. Une rixe a éclaté entre deux groupes issus de quartiers voisins, au cours de laquelle l’adolescent a été mortellement frappé à la tête avec un marteau alors qu’il se trouvait sur place sans participer à l’affrontement.

Une victime prise dans un affrontement entre groupes



Selon les éléments de l’enquête, Djibril et un autre jeune homme ont été pris au milieu des violences, sans lien direct avec les groupes impliqués. Le principal accusé a reconnu avoir porté le coup fatal, tout en contestant une intention de tuer.

Un second homme poursuivi pour tentative de meurtre sur l’autre victime a été acquitté. Cette affaire s’inscrit dans un contexte de violences entre groupes de jeunes, régulièrement observées dans certains territoires, et qui continuent de susciter l’inquiétude des autorités.