Un suspect inculpé après la mort de migrants lors d’une traversée de la Manche

Un ressortissant soudanais a été inculpé au Royaume-Uni dans le cadre de l’enquête sur la mort de quatre migrants lors d’une tentative de traversée clandestine de la Manche. L’homme, âgé de 27 ans et identifié comme Alnour Mohamed Ali, a été arrêté dans le sud-est de l’Angleterre, a indiqué l’agence britannique de lutte contre la criminalité.

Selon les autorités, il est poursuivi pour « mise en danger de la vie d’autrui », une qualification qui renvoie à son rôle présumé dans l’organisation ou la facilitation de cette traversée. Le drame s’est produit alors que plusieurs migrants tentaient de rejoindre les côtes britanniques à bord d’une embarcation, dans des conditions jugées particulièrement dangereuses.

Une enquête coordonnée entre la France et le Royaume-Uni

L’affaire s’inscrit dans le cadre d’une enquête ouverte en France, les faits s’étant déroulés côté français de la Manche. Les autorités des deux pays collaborent étroitement pour identifier les responsabilités et remonter d’éventuels réseaux impliqués dans ces traversées clandestines.

Ce type de drame met régulièrement en lumière les risques encourus par les migrants tentant de franchir la Manche, l’une des routes migratoires les plus surveillées d’Europe. Les investigations se poursuivent afin de déterminer si d’autres personnes pourraient être impliquées dans cette affaire.