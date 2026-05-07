Toulouse : un couple mis en examen après une fusillade sur un point de deal aux Izards

Samedi soir, à Toulouse, la violence a parlé vite et fort. Sur une place du quartier des Izards, secteur populaire où un point de deal est connu, un tireur s’est avancé vers un groupe et a tiré au moins quatre fois. Un homme de 22 ans, ressortissant algérien, s’est effondré. Il est mort peu après.

Mercredi, un homme de 29 ans et sa compagne ont été mis en examen et incarcérés, selon le procureur de Toulouse, David Charmatz. Les qualifications retenues pèsent lourd: meurtre en bande organisée, mais aussi tentative de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et détention en réunion d’armes et de munitions. Dans ce type de dossier, chaque mot compte, parce qu’il dessine l’idée d’une équipe et non d’un geste isolé.

Aux Izards, la mécanique du trafic frappe encore

L’autopsie, réalisée mardi matin, a établi que l’aorte de la victime avait été « transpercée » par l’unique projectile qui l’a touchée. Un seul tir, donc, mais à l’endroit où tout peut basculer en quelques secondes. La scène, elle, ressemble à ces règlements de comptes qui s’invitent désormais loin des clichés habituels, avec la même logique froide: tenir un point, éliminer un rival, envoyer un message.

Le suspect, déjà condamné à 13 reprises dont « plus de la moitié pour trafic de stupéfiants », était surveillé depuis environ un mois, sur fond de soupçons de règlement de compte en préparation, a détaillé le procureur. Interpellé dans l’heure, il avait avec lui une cagoule et des gants « constellés de résidus de tir ». À son domicile, les enquêteurs ont aussi retrouvé des cartouches identiques à celles utilisées sur place, un faisceau d’indices qui, à ce stade, verrouille sérieusement le scénario présenté par l’accusation.

Reste une autre donnée, plus politique, plus dérangeante aussi : David Charmatz a souligné qu’au premier trimestre 2026, Toulouse avait connu « autant d’assassinats et de tentatives d’assassinats liés à la délinquance organisée que dans une ville comme Marseille », alors qu’un an plus tôt, sur la même période, un seul fait de ce type avait été recensé. La comparaison claque comme une alarme locale, avec en toile de fond une question de fond : si la violence liée au trafic s’installe, ce n’est plus seulement un fait divers, c’est un climat.