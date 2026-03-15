Deux hommes âgés de 20 et 22 ans ont été mis en examen et placés en détention provisoire dans une enquête pour terrorisme, après leur arrestation près de la prison de Longuenesse (Pas-de-Calais). Selon le parquet national antiterroriste, ils sont soupçonnés d’avoir préparé un projet d’attaque en France inspiré par l’idéologie djihadiste.

Interpellés mardi à l’aube alors qu’ils se trouvaient dans une voiture stationnée à proximité de l’établissement pénitentiaire, les deux suspects ont reconnu lors de leur garde à vue avoir envisagé une action violente. D’après les enquêteurs, ils expliquent avoir renoncé à rejoindre des zones de combat au Moyen-Orient et avoir envisagé de mener une opération en France, avec l’intention déclarée de mourir en « martyr ».

Un projet violent inspiré de la propagande djihadiste

Lors de la fouille du véhicule, les policiers ont découvert une arme semi-automatique chargée, des munitions, de l’acide chlorhydrique, de l’aluminium ainsi qu’un drapeau de l’organisation État islamique. Les investigations ont également révélé la consultation régulière de contenus de propagande extrémiste sur leurs appareils numériques.

Selon les éléments de l’enquête, l’un des deux suspects aurait enregistré une vidéo d’allégeance à l’organisation État islamique quelques jours avant leur arrestation et entretenait des contacts avec des individus déjà impliqués dans des dossiers liés au terrorisme. Les magistrats antiterroristes estiment que plusieurs échanges sur des messageries cryptées, portant notamment sur l’acquisition d’armes, laissaient craindre un passage à l’acte imminent.