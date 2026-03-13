Quatre jeunes hommes ont été arrêtés vendredi 13 mars aux Pays-Bas après une explosion survenue devant une synagogue à Rotterdam. La déflagration, survenue vers 3 h 40 du matin, a déclenché un incendie qui a endommagé le bâtiment, mais aucune victime n’a été signalée.

Après l’incident, la police néerlandaise a renforcé la sécurité autour d’autres lieux de culte juifs de la ville. Un véhicule a notamment été intercepté près d’un autre bâtiment religieux, son conducteur correspondant au signalement de l’un des suspects recherchés.

Une enquête en cours sur les motivations

Les autorités tentent désormais de déterminer les motivations des personnes interpellées. Pour l’instant, les enquêteurs indiquent qu’il n’est pas établi que les suspects prévoyaient d’attaquer un autre lieu de culte ou de provoquer une nouvelle explosion.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, montrant une explosion près d’un bâtiment ressemblant à la synagogue visée, est également analysée dans le cadre de l’enquête.

La maire de Rotterdam, Carola Schouten, a condamné fermement l’incident, affirmant qu’il n’y a « aucune place pour l’antisémitisme, l’intimidation ou la haine envers les communautés religieuses » dans la ville. L’affaire intervient dans un contexte de vigilance accrue après une autre explosion récente ayant touché une synagogue à Liège, en Belgique, qui n’avait pas fait de blessés mais avait causé des dégâts matériels.