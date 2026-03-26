Doubs: 18 ans de réclusion pour Théo Denner, accusé de viols et de chantage à la sextape

La cour criminelle de Besançon (Doubs) a condamné Théo Denner, 25 ans, à 18 ans de réclusion criminelle. Surnommé le « bûcheron du Doubs », cet apprenti bûcheron a été reconnu coupable de viols, agressions sexuelles, harcèlement sexuel et atteinte à la vie privée à l’encontre de 42 victimes, âgées de 13 à 19 ans.

La juridiction a aussi prononcé un suivi socio-judiciaire de dix ans, assorti d’une injonction de soins. Le procès, ouvert le 9 mars, s’est refermé sur une scène devenue presque mécanique dans ce type d’affaires: l’accusé a présenté « ses excuses aux victimes » juste avant le délibéré, quand le parquet, lui, avait requis 20 ans de réclusion et décrit un homme enfermé dans la répétition des faits.

Un piège numérique, des victimes adolescentes

Un piège numérique, des victimes adolescentes Entre 2018 et 2023, selon l’enquête, Théo Denner se faisait passer sur Facebook pour une jeune femme prénommée « Aurélie », attirant des adolescents dans un échange d’images intimes avant de refermer l’étau. Une fois les contenus obtenus, venait le chantage à la diffusion, puis, pour certaines victimes, la contrainte à des relations sexuelles: un mode opératoire organisé, une domination assumée, a martelé le ministère public.

L’affaire avait éclaté en 2021, après les révélations d’un adolescent de 17 ans à sa famille, évoquant un chantage à la sextape et un viol, point de bascule qui a déclenché une enquête tentaculaire. Sur les appareils électroniques de l’accusé, les enquêteurs ont mis au jour plus de 170 000 fichiers pornographiques, classés dans des dossiers portant les noms des victimes, et le dossier, instruit pendant quatre ans, a fini par compter 79 chefs d’accusation, avec 62 parties civiles et témoins entendus à l’audience. Le verdict referme un chapitre judiciaire, il ne dit pas tout du travail qui attend encore familles, institutions et plateformes face à cette prédation qui commence souvent par un simple message.