Nouvelle-Calédonie : Alcide Ponga dévoile les priorités de son gouvernement

Ce jeudi 20 février, Alcide Ponga, président du 18e gouvernement de Nouvelle-Calédonie, prononce sa déclaration de politique générale devant les élus du Congrès. Un exercice institutionnel majeur, qui marque officiellement le début de son mandat et fixe les grandes orientations de son gouvernement pour les mois à venir.

Son discours est très attendu, notamment sur la reconstruction économique et sociale du territoire, encore marqué par les émeutes de mai 2024. La question de la continuité ou de la révision du PS2R (Plan de sauvegarde, de refonte et de reconstruction) sera scrutée de près, tout comme l’avenir institutionnel de l’archipel, alors que l’exécutif reste divisé entre indépendantistes et non-indépendantistes.

Cette intervention intervient à la veille de la visite de Manuel Valls, ministre des Outre-mer, chargé d’accompagner les discussions sur l’avenir du territoire. Le gouvernement d’Alcide Ponga doit encore surmonter l’absence de vice-président, faute de consensus entre ses onze membres.

La séance solennelle débutera à 8h30 au Congrès et sera retransmise en direct sur plusieurs plateformes numériques. Chaque mot du président du gouvernement sera analysé de près, tant par les élus que par la population calédonienne.