Notre intelligence recule, comment stopper la baisse ?

Les chiffres sont là, les signaux clignotent depuis des années, mais l’indifférence reste de mise. Nos capacités cognitives — concentration, raisonnement, mémoire — déclinent doucement mais sûrement, dans une quasi-indifférence collective. Ce n’est pas notre quotient intellectuel qui fond, mais bien notre capacité à mobiliser notre intelligence au quotidien. Et cela ne touche pas que les jeunes. Aux États-Unis, près de 34 % des adultes avaient du mal avec des calculs simples en 2023, contre 29 % l’année précédente. Chez les adolescents, le rapport PISA confirme une baisse généralisée du niveau d’apprentissage. Quant aux enfants, l’usage massif des écrans et la désaffection pour la lecture affectent directement leurs compétences verbales. La pandémie de Covid-19 n’a fait qu’aggraver un déclin déjà engagé : rupture scolaire, isolement numérique, attention en berne. Résultat ? Une génération en perte d’agilité mentale.

Des écrans à la paresse mentale : le piège du quotidien

Le numérique est dans le viseur. Trop d’écrans, trop de notifications, trop de multitâche. On survole, on scrolle, on zappe — et on oublie. En 2022, moins de 38 % des Américains avaient lu un roman ou une nouvelle. En parallèle, la lecture analytique, l’attention soutenue et l’esprit critique s’évaporent. Un cocktail qui mine la construction intellectuelle dès l’enfance, et désarme les adultes dans un monde pourtant saturé d’informations. Pourtant, des solutions existent, simples mais efficaces : lire 20 minutes par jour, faire ses additions sans l’appli, couper les écrans, marcher, dormir, respirer. Rien de miraculeux, mais un vrai choix de vie. Le problème n’est pas seulement neurologique, il est culturel. Ce recul de l’intelligence n’est pas une fatalité. Il est le reflet d’un mode de vie — et d’une négligence collective que l’on paiera tôt ou tard.