Ne sous-estimez pas les risques : 5 dangers du réchauffage du thé et du café

Dans un quotidien souvent chargé et rapide, prendre un moment pour savourer une tasse chaude de votre boisson préférée devient un véritable luxe, un moyen de se détendre et de se ressourcer. Que vous soyez amateur de thé ou de café, ces boissons offrent confort et réduction du stress. Mais que se passe-t-il si, en raison d’une distraction, votre tasse refroidit avant que vous n’ayez eu le temps de la savourer ?

Dans ce cas, la tentation peut être forte de la réchauffer au micro-ondes ou sur la cuisinière, pensant retrouver la même saveur et les mêmes effets. Pourtant, cette pratique, bien qu’ordinaire pour beaucoup, comporte des risques insoupçonnés.

Les risques du réchauffage du thé Réchauffer votre thé ou café peut engendrer des effets indésirables, bien au-delà de la simple altération du goût. En effet, une chauffe répétée peut réduire la quantité d’antioxydants bénéfiques pour la santé et favoriser la croissance bactérienne, surtout si la boisson est laissée trop longtemps avant d’être réchauffée, ce qui présente un risque pour la santé digestive.

Voici les principaux risques liés au réchauffage de ces boissons :

Impact sur la saveur L’une des principales préoccupations est l’impact du réchauffage sur la saveur. Le thé et le café sont des boissons sensibles, dont la composition chimique se modifie lorsqu’elles sont réchauffées, ce qui affecte leur saveur. Par exemple, réchauffer le thé accroît la quantité de tanins, ce qui renforce son amertume. Pour le café, le chauffage libère davantage de composés acides et amers, ce qui altère son goût et le rend plus fade et déséquilibré.Les huiles et autres composés naturels responsables des arômes peuvent également se dégrader, ce qui réduit l’intensité et l’agrément de la boisson.

Dangers pour la santé Au-delà du goût, réchauffer le thé et le café peut affecter leur valeur nutritionnelle. Ces boissons, riches en antioxydants lorsqu’elles sont fraîches, voient ces composés se dégrader lorsqu’elles sont soumises à des températures élevées. Réchauffer une boisson à la chaleur inégale du micro-ondes ou de la cuisinière peut entraîner une perte significative des bénéfices pour la santé associés à leur consommation.

Risque de prolifération bactérienne L’un des autres dangers liés au réchauffage est la croissance bactérienne. En effet, lorsque le thé ou le café est laissé à température ambiante, il devient un milieu favorable aux bactéries. Le processus de réchauffage n’élimine pas toujours efficacement ces bactéries, en particulier si la boisson a été stockée dans de mauvaises conditions.

Carence en fer Le réchauffage du thé, en particulier, peut contribuer à une carence en fer. En effet, les tanins qui se concentrent lors du réchauffage peuvent nuire à l’absorption du fer présent dans les aliments consommés au même moment, réduisant cette absorption de 30 à 40 %.

Acidité et problèmes digestifs Le réchauffage des boissons peut aussi causer des problèmes digestifs, notamment des brûlures d’estomac ou des reflux acides, surtout si du lait est ajouté à la boisson, augmentant ainsi son acidité.

La solution idéale Les experts suggèrent que, quelle que soit la méthode de réchauffage, elle a généralement le même effet néfaste sur les boissons contenant de la caféine. La meilleure alternative consiste à utiliser une tasse ou une théière isolante de haute qualité pour maintenir la chaleur de votre boisson pendant plus longtemps. Si vous préférez boire une boisson froide, il est possible de la conserver durant 4 heures maximum. Il est aussi possible de varier les plaisirs en ajoutant des épices comme la cannelle ou la cardamome, ou même en la dégustant glacée.