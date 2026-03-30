Icône du tropicalisme, Gilberto Gil clôt sa tournée à 83 ans

À São Paulo, Gilberto Gil a offert un dernier grand moment à son public en mettant un point final à ce qu’il présente comme sa « dernière grande tournée ». Samedi, l’icône de la musique brésilienne s’est produite pendant près de trois heures devant 50 000 spectateurs réunis dans le stade de Palmeiras, confirmant une vitalité scénique intacte malgré ses 83 ans.

Un concert familial et chargé d’émotion

Pour cette soirée exceptionnelle, Gilberto Gil n’était pas seul : entouré de ses enfants et petits-enfants musiciens, il a revisité les titres emblématiques de son répertoire, de Palco à Aquele abraço, en passant par Vamos fugir. L’un des moments les plus marquants a été l’interprétation de A paz, partagée avec ses petits-enfants Flor et Bento, conclue par un geste symbolique de paix adressé au public.

Très ému, l’artiste a également dédié ce concert – et l’ensemble de sa tournée – à sa fille Preta Gil, disparue en juillet 2025. Cette dimension intime a donné une résonance particulière à cette ultime date, entre célébration et hommage.

Une légende du tropicalisme tournée vers une nouvelle étape

Figure majeure du tropicalisme, mouvement musical né sous la dictature militaire brésilienne, Gilberto Gil a profondément transformé la musique de son pays en mêlant samba, bossa nova, rock et pop aux côtés d’artistes comme Caetano Veloso et Chico Buarque. Lors du concert, une intervention vidéo de Chico Buarque est d’ailleurs venue rappeler l’histoire engagée de leur chanson Cálice, liée à la censure de l’époque.

Si cette tournée marque la fin des grandes productions dans des stades, Gilberto Gil n’entend pas pour autant quitter la scène. Il prévoit désormais des concerts plus intimistes, notamment en Europe dans les prochaines semaines, avec un passage attendu au Théâtre du Châtelet à Paris le 3 avril.