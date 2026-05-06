Foreign Tongues : les Rolling Stones annoncent leur 25e album studio pour le 10 juillet

C’est officiel. Les Rolling Stones sortiront leur nouvel album, intitulé Foreign Tongues, le 10 juillet 2026 — leur premier depuis Hackney Diamonds en 2023. L’annonce a été faite le mardi 5 mai via le site du groupe, accompagnée d’une vidéo montrant les octogénaires Mick Jagger et Keith Richards ainsi que le septuagénaire Ronnie Wood au travail en studio. Foreign Tongues sera le 25e album studio des Stones au Royaume-Uni. Le disque contiendra 14 titres et promet, selon les rares informations filtrées par le groupe, de rester fidèle à leur son historique, avec des influences blues, country et rock.

The Cockroaches, un pseudo historique, et un premier single déjà dans les bacs

L’annonce s’est faite avec le flair caractéristique du groupe. Quelques heures avant la confirmation officielle, un message mystérieux avait été posté sur le site d’un certain The Cockroaches — « les cafards » — qui n’est autre qu’un alias des Rolling Stones, déjà utilisé pour des concerts secrets dans les années 1970 et 1980. C’est sous ce nom qu’ils avaient publié à la mi-avril un premier single, Rough and Twisted, sur vinyle et en édition limitée. Un deuxième titre, In the Stars, a été dévoilé simultanément à l’annonce de l’album. Selon le Figaro, le morceau s’ouvre sur une intro au piano et des chœurs mélodiques — un écart par rapport au riff de guitare habituel de Keith Richards — avant que la batterie et la guitare ne ramènent rapidement l’auditeur « en terrain conquis ». In the Stars figurera en ouverture de Foreign Tongues.