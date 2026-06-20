Fête de la musique : entre chaleur extrême et maintien des concerts, le gouvernement appelle à la prudence

La Fête de la musique aura bien lieu ce dimanche dans une grande partie du pays, mais sous haute surveillance. Alors qu’un épisode de fortes chaleurs touche la France, la ministre de la Culture, Catherine Pégard, a appelé à une vigilance maximale tout en refusant l’idée d’une annulation généralisée des événements.

Face aux températures annoncées et au placement de soixante départements en vigilance orange canicule, le gouvernement privilégie une gestion locale de la situation. Pour la ministre, il n’existe pas de réponse unique : chaque concert devra être évalué selon ses propres contraintes.

Des décisions au cas par cas selon les territoires

Invitée de Télématin sur France 2 samedi matin, Catherine Pégard a estimé que certaines manifestations pourraient finalement ne pas avoir lieu, sans pour autant remettre en cause l’ensemble des festivités prévues.

Selon elle, les conditions d’accueil, la configuration des lieux, les horaires ou encore les capacités d’adaptation doivent être étudiés individuellement. Elle a ainsi renvoyé la responsabilité des arbitrages aux autorités locales, en particulier aux préfectures et aux municipalités.

La ministre doit également participer à une réunion de la cellule interministérielle de crise organisée par le ministère de l’Intérieur autour du Premier ministre Sébastien Lecornu afin de suivre l’évolution de la situation.

Cette ligne rejoint celle défendue vendredi par le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, qui avait indiqué qu’aucune remise en cause nationale de la Fête de la musique n’était envisagée malgré plusieurs annulations déjà annoncées dans certaines communes.

Adapter plutôt qu’annuler

À Paris, le concert prévu au Palais-Royal sous l’égide du ministère de la Culture reste maintenu à ce stade. Des mesures spécifiques ont toutefois été annoncées pour limiter l’impact de la chaleur sur le public.

Des installations temporaires doivent être mises en place avec davantage de zones d’ombre, des dispositifs de brumisation et une distribution d’éventails afin d’améliorer le confort des spectateurs.

Au-delà de la Fête de la musique, les établissements culturels se préparent eux aussi à adapter leur fonctionnement. Certains musées et monuments historiques envisagent notamment de modifier leurs horaires d’ouverture ou de limiter le nombre de visiteurs accueillis simultanément.

L’objectif affiché : éviter les longues attentes sous des températures élevées tout en permettant au public de continuer à profiter des événements culturels dans les meilleures conditions possibles.

Dans un week-end où culture et météo s’entrechoquent, le mot d’ordre reste donc clair : maintenir quand cela est possible, mais sans compromis sur la sécurité.